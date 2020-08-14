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Факти / Україна

Акція під посольством Білорусі в Києві: люди з “обличчям” Лукашенка і фаєри

Вдень 14 серпня до посольства Білорусі в Києві вийшли активісти, щоб підтримати білорусів у їхній боротьбі проти політичних репресій та міліцейського свавілля.

Учасники акції, яких прийшло до посольства близько трьох десятків, тримали в руках прапори України та Білорусі, а також тематичні плакати.

  • Акція під посольством Білорусі в Києві: люди з “обличчям” Лукашенка і фаєри
  • Акція під посольством Білорусі в Києві: люди з “обличчям” Лукашенка і фаєри
  • Акція під посольством Білорусі в Києві: люди з “обличчям” Лукашенка і фаєри
  • Акція під посольством Білорусі в Києві: люди з “обличчям” Лукашенка і фаєри
Акція під посольством Білорусі в Києві: люди з “обличчям” Лукашенка і фаєри / 2 фотографии

Деякі учасники принесли з собою маски з портретом президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Активісти запалили фаєри, які випускали дим кольорів національного прапора Білорусі.

Акція проходить мирно, за правопорядком стежать поліцейські.

 

Акция под посольством Беларуси в Киеве, подробнее – https://t.me/joinchat/AAAAAEs2DrjBFfYHcsecJQ

Опубликовано Pavlovsky News Пятница, 14 августа 2020 г.

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Не перша акція під посольством Білорусі

10 серпня під час акції під посольством Білорусі було затримано п’ятьох активістів, зокрема, колишнього політв’язня Олександра Кольченка.

Причиною затримання стала поведінка активістів – вони побилися з правоохоронцями і закидали яйцями будівлю дипломатичного представництва.

13 серпня до посольства вийшли близько 300 осіб, через що було ускладнено рух автомобілів на вулиці Коцюбинського.

Фото: Pavlovskynews

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