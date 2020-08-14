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Факты / Украина

ЦИК назначила выборы в райсоветы 119 укрупненных районов

ЦИК Украины определила дату первых выборов депутатов 119 районных советов. Они пройдут 25 октября 2020 года.

Решение приняли на заседании 14 августа.

Выборы назначили, придерживаясь основ избирательного процесса и принципа верховенства права.

Читайте: Местные выборы 2020 — как изменить адрес голосования

Основания для назначения выборов также указаны в письме Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства от 13 августа 2020 года, уточняет пресс-служба ЦИК.

Местные выборы в Украине

Местные выборы 2020, в ходе которых будут выбирать депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин, а также сельских, поселковых и городских голов, пройдут с учетом нового административно-территориального деления Украины.

Их назначили во всех 24 областях Украины.

Решение приняли, основываясь на постановления ВРУ об образовании и ликвидации районов.

Источник: ЦИК

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