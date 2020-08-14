ЦИК Украины определила дату первых выборов депутатов 119 районных советов. Они пройдут 25 октября 2020 года.

Решение приняли на заседании 14 августа.

Выборы назначили, придерживаясь основ избирательного процесса и принципа верховенства права.

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Основания для назначения выборов также указаны в письме Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства от 13 августа 2020 года, уточняет пресс-служба ЦИК.

Местные выборы в Украине

Местные выборы 2020, в ходе которых будут выбирать депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин, а также сельских, поселковых и городских голов, пройдут с учетом нового административно-территориального деления Украины.

Их назначили во всех 24 областях Украины.

Решение приняли, основываясь на постановления ВРУ об образовании и ликвидации районов.