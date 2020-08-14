ЦВК України визначила дату перших виборів депутатів 119 районних рад. Вони пройдуть 25 жовтня 2020 року.

Рішення ухвалили на засіданні 14 серпня.

Вибори призначили, дотримуючись засад виборчого процесу та принципу верховенства права.

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Підстави для призначення виборів також вказані у листі Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування від 13 серпня 2020 року, уточнює прес-служба ЦВК.

Місцеві вибори в Україні

Місцеві вибори 2020, під час яких вибиратимуть депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад, а також сільських, селищних і міських голів, пройдуть з урахуванням нового адміністративно-територіального поділу України.

Їх призначили у всіх 24 областях України.

Рішення ухвалили, спираючись на постанови ВРУ про утворення і ліквідацію районів.