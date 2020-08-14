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Факты / Украина / Политика

Взрыв в Бейруте: Украина окажет Ливану гуманитарную помощь

Из-за взрыва в Бейруте Украина окажет Ливану гуманитарную помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ №319/2020 14 августа.

Согласно документу, Украина отправит груз, который поможет местным жителям преодолеть последствия чрезвычайной ситуации.

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Правительство должно безотлагательно организовать предоставление такой помощи.

Взрыв в Бейруте

4 августа в порту Бейрута произошел взрыв. Чрезвычайное пришествие случилось на одном из кораблей.

Его сила была большой, из-за чего повреждения получили корабли и дома рядом с портом.

В результате взрыва в Бейруте погибли около 200 человек, а несколько тысяч получили ранения.

Сейчас правоохранители Ливана выясняют обстоятельства происшествия.

Среди погибших был и гражданин Украины. Уильяму Азару было только 32 года, сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ.

Источник: Офис президента

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