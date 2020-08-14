Через вибух у Бейруті Україна надасть Лівану гуманітарну допомогу.

Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ №319/2020 14 серпня.

Згідно з документом, Україна відправить вантаж, який допоможе місцевим мешканцям подолати наслідки надзвичайної ситуації.

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Уряд має невідкладно організувати надання такої допомоги.

Вибух у Бейруті

4 серпня у порту Бейрута стався вибух. Надзвичайна подія відбулася на одному з кораблів.

Його сила була великою, через що пошкодження отримали кораблі і домівки поруч з портом.

У результаті вибуху у Бейруті загинуло близько 200 осіб, а декілька тисяч отримали поранення.

Нині правоохоронці Лівану з’ясовують обставини події.

Серед загиблих був і громадянин України. Вільяму Азару було лише 32 роки, повідомив посол України у Лівані Ігор Осташ.