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Факты / Украина / Общество

4G доступен еще на шести станциях метро в Киеве (СПИСОК)

Теперь 4G можно пользоваться еще на шести станциях метро в Киеве.

Интернет четвертого поколения доступен на таких станциях и в тоннелях между ними: Университет, Театральная, Контрактовая и Почтовая площади, Майдан Независимости, Золотые ворота.

Об этом сообщили мобильные операторы Киевстар, Vodafone Украина и Lifecell.

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Сейчас 4G работает на 15 станциях Киевского метрополитена.

Известно, что украинские мобильные операторы, совместно с компанией Huawei, планируют запустить интернет четвертого поколения еще на семи станциях метро до конца августа 2020: Крещатик, Площадь Льва Толстого, Олимпийская, Дворец Украина, Дворец Спорта, Печерская и Кловская.

Все остальные станции хотят оборудовать 4G до конца 2020 года.

Как сообщают операторы, пользователи уже использовали 50 терабайт мобильного интернета, начиная со дня запуска 4G в метрополитене.

В начале июля 2020 4G заработал на девяти станциях метро от трех украинских операторов. Пользователи смогли воспользоваться скоростным интернетом на таких станциях киевского метро: Героев Днепра, Житомирская, Святошино, Оболонь, Минская, Сырец, Дорогожичи и Лукьяновская.

Впервые в столичном метро 4G заработал на станции Академгородок.

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