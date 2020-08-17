4G доступний ще на шести станціях метро у Києві (СПИСОК)

Тепер 4G можна користуватись ще на шести станціях метро у Києві.

Інтернет четвертого покоління доступний на таких станціях та у тунелях між ними: Університет, Театральна, Контрактова та Поштова площі, Майдан Незалежності , Золоті ворота.

Про це повідомили мобільні оператори Київстар, Vodafone Україна та Lifecell.

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Наразі 4G працює на 15 станціях Київського метрополітену.

Відомо, що українські мобільні оператори спільно з компанією Huawei планують запустити інтернет четвертого покоління ще на семи станціях метро до кінця серпня 2020 року: Хрещатик, Площа Льва Толстого, Олімпійська, Палац Україна, Палац Спорту, Печерська та Кловська.

Усі інші станції хочуть обладнати 4G до кінця 2020 року.

Як повідомляють оператори, користувачі вже використали 50 терабайтів мобільного інтернету, починаючи з дня запуску 4G у метрополітені.

На початку липня 2020 року 4G запрацював на дев’яти станціях метро від трьох українських операторів. Користувачі змогли скористатись швидкісним інтернетом на таких станціях київського метро: Героїв Дніпра, Житомирська, Святошино, Оболонь, Мінська, Сирець, Дорогожичі та Лук’янівська.

Вперше у столичному метро 4G запрацював на станції Академмістечко.