Чуть ли не ежемесячно в Украине слышат о том, что сожгли авто очередному активисту или журналисту. И это уже стало для страны своеобразной “нормой”.

Хотя полиция занимается расследованием подобных дел, не всегда удается найти злоумышленников.

Плохо, что при любом несогласии с позицией активистов или журналистов люди прибегают к таким варварским методам.

Факты ICTV рассказывают, как часто поджигают автомобили известным людям и к чему это может привести.

“Запугивание” журналистов

Ночью 17 августа журналист программы Схемы Михаил Ткач сообщил о том, что злоумышленники сожгли служебный автомобиль, который использовали для съемки многих сюжетов.

Авто подожгли возле дома, в котором проживает водитель Борис Мазур. Последний сюжет, который на нем сняли — Короли дорог, который рассказывает о нарушении правил дорожного движения чиновниками. В частности, кортежем президента Владимира Зеленского, автомобилем, на котором передвигается руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

— Во время съемок и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что за нашим авто и нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО. Авто ночевало возле дома, где проживает водитель. Прослушивание, поджог авто, что дальше?, — написал Ткач.

Погані новини продовжуються. Авто, на якому ми протягом чотирьох років знімаємо матеріали, які ви всі бачили, спалили…. Опубликовано Mykhailo Tkach Воскресенье, 16 августа 2020 г.

Конечно, делать поспешные выводы не стоит, ведь наблюдать за “подозрительной” активностью — нормальная практика для охранников главы любого государства.

Да и не обязательно поджог был связан с выпуском программы, которая вышла более двух недель назад. Трудно сказать, кто и за что может таить обиду на журналистов.

Главный редактор программы Схемы Наталья Седлецкая считает, что к поджогу причастен экс-глава Администрации президента Андрей Портнов.

Сам Портнов такую ​​версию опровергает, аргументируя это тем, что только самой программе “выгоден поджог авто”.

Но, по мнению Седлецкой, не только экс-глава Администрации президента мог быть причастен к уничтожению служебного автомобиля. Ведь он хорошо знаком многим фигурантам их программы.

— Этот автомобиль по сути был нашим рабочим инструментом, с помощью которого мы сняли большое количество журналистских расследований. Поэтому для меня очевидно одно: поджог связан именно с нашей профессиональной журналистской деятельностью, которая кому-то очень не нравится, — написала Седлецкая.

И подобное происходит уже не в первые и ничего хорошего от этого точно не стоит ждать.

Угрозы активистам

Несмотря на подозрения журналистов Схем, что к поджогу причастны люди из окружения Офиса президента, Зеленский негативно отреагировал на это событие и выразил надежду, что вскоре злоумышленников найдет полиция.

— Как президент Украины я всегда буду защищать права каждого гражданина, независимо от его личного отношения ко мне. Убежден, что свобода слова — фундамент любой демократической страны. Журналистская деятельность никогда не может быть основанием для преследования, — сообщил глава государства.

Он также рассказал о том, как в 2014 году сожгли его автомобиль. Произошло это неподалеку от дворца Украина. Для того, чтобы найти преступников полиции понадобилось около двух месяцев.

Возможно, столько же времени понадобится и сейчас. По словам пресс-секретаря президента Юлии Мендель, полиция уже открыла уголовное производство по факту поджога авто.

— Журналистские расследования — это всегда опасная работа. Но ситуация, сложившаяся со Схемами, — полностью недопустима. Очевидно, за годы деятельности у программы появились враги, про которых снимали расследования, — заявила она.

В своем обращении Зеленский также пообещал, что ни одна критика власти при его президентстве не будет тянуть за собой преследование или запугивание.

Но случай с авто Схем — далеко не единственный пример косвенных угроз журналистам и активистам. В ночь на 30 января подожгли авто львовской журналистки Радио Свобода Галины Терещук.

Человек, который это сделал, вел себя очень агрессивно, и даже уточнил у соседей про авто, ведь именно оно его интересовало. Впоследствии подозрение в поджоге, по информации журналистов, объявили 19-летнему студенту.

Также в преступлении фигурировали заказчик и подстрекатель. Известно, что подозрение объявляли одному из правоохранителей.

30 января также подожгли автомобиль общественного активиста Андрея Лукина. Тогда правозащитная группа Freedom House Ukraine призвала правоохранителей провести эффективное расследование, ведь подобные случаи все чаще становятся средствами давления на журналистов и общественных деятелей.

— В прошлом году было зафиксировано не менее 11 случаев уничтожения имущества активистов и активисток, в том числе 7 случаев поджогов авто, согласно данным совместного мониторингового отчета от ZMINA. Центр прав человека, Украинский Хельсинский союз по правам человека — УХСПЧ, Truth Hounds и Freedom House. Почти во всех случаях виновники не были установлены и наказаны, — сообщили в Freedom House Ukraine.

И если подобное не останавливать, не находить всех причастных к такому запугиванию, то дальше может быть только хуже. Например, активисту, руководителю общественной организации Центр противодействия коррупции Виталию Шабунину подожгли дом.

Хорошо, что родители активиста успели выбежать из дома и никто не пострадал. Сейчас мы видим, что порождает безнаказанность в отношении действий против активистов и журналистов.

Тяжелые последствия

Конечно, подобные действия направлены исключительно на то, чтобы дать “сигнал” журналистам или активистам о прекращении определенной деятельности, не рассказывать о том или ином человеке.

Шабунин отреагировал иначе. Для него это стало лишь стимулом для того, чтобы работать еще больше.

На фото мій підпалений сьогодні вночі дім. Ніхто не постраждав: нас з дітьми не було, а батьки встигли вибігти…. Опубликовано Vitaliy Shabunin Среда, 22 июля 2020 г.

Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дария Каленюк выразила мнение, что поджог мог быть связан с непосредственной деятельностью ЦПК.

— Я думаю, поджог — это сигнал Виталию, чтобы он не был таким активным в своей антикоррупционной деятельности, — сказала она.

Сожжения автомобилей обычно не привлекают внимание мирового сообщества, но сожжение дома для них стало настоящим шоком. Ведь свобода слова чуть ли не сама основа демократических государств.

— Очень обеспокоен сообщением о пожаре в доме антикоррупционного активиста Виталия Шабунина. Призываю власти расследовать этот случай и, если подтвердится, что поджог умышленный, привлечь виновных к ответственности. Общественные активисты должны чувствовать себя в безопасности, чтобы заниматься своей работой, — заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

Пожалуй, последней каплей для США стал именно случай с Шабуниным. Ведь посольство Соединенных Штатов обратило внимание и на другие попытки “заглушить” голоса активистов и политических деятелей.

— Мы призываем правоохранительные органы тщательно расследовать эти случаи и обеспечить привлечение к ответственности всех причастных. В благополучных демократиях граждане должны иметь возможность высказывать мнение, не опасаясь за свою физическую безопасность, — заявили в посольстве США в Украине.

И это правильная позиция. Ведь запугивание приводит лишь к тому, что все меньше и меньше людей будут выражать свое мнение, например, если оно не соответствует позиции власти, отдельных чиновников и тому подобное.

Кроме того, это ухудшит работу журналистов, в частности расследователей, которые вместо того, чтобы готовить качественные сюжеты и материалы, будут думать о том, не “перейдут ли кому-то дорогу” и чем это для них обернется.

Да, вряд ли это будет касаться более закаленных журналистов и активистов, но далеко не все такие.

Согласно информации Центра прав человека ZMINA, по состоянию на конец 2019 года было зафиксировано 83 случая связанных с попытками повлиять на общественных активистов.

Наиболее распространенными были запугивание и физическое нападение.

До убийств, обычно, не доходит, но все помнят нападение на Екатерину Гандзюк. Попытка запугать ее закончилась смертью активистки и теперь всех причастных пытаются привлечь к ответственности.

— Отсутствие неотвратимости наказания за такие преступления — это четкий сигнал власти, что можно… Очень жаль, что дело Екатерины Гандзюк так и не стало предохранителем от такого рода противоправных деяний.

Уроды, которые думают, что им все можно, должны понести ответственность, а власть — прекратить преступную бездеятельность и жестко реагировать на каждый случай, — высказал свое мнение эксперт по праву Максим Костецкий.

Действительно, если все больше и больше таких случаев будут оставаться безнаказанными, то ни журналисты, ни общественные деятели не смогут нормально выполнять свою работу.

Да, борьба с коронавирусом в государстве должна быть на первом месте, но это не значит, что на другие проблемы нужно закрывать глаза.

Если в Украине нельзя будет выражать свое мнение, то она не сможет называть себя демократическим и правовым государством.

Владислав Бомбела