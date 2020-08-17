Чи не щомісяця в Україні чують про те, що спалили авто черговому активісту або журналісту. І це вже стало для країни своєрідною “нормою”.

Хоча поліція займається розслідуванням подібних справ, не завжди вдається знайти зловмисників.

Погано, що за будь-якої незгоди з позицією активістів чи журналістів люди вдаються до таких варварських методів.

Факти ICTV розповідають, як часто підпалюють автомобілі відомим людям і до чого це може призвести.

“Залякування” журналістів

Вночі 17 серпня журналіст програми Схеми Михайло Ткач повідомив про те, що зловмисники спалили службовий автомобіль, який використовували для знімання багатьох сюжетів.

Авто підпалили біля будинку, в якому мешкає водій Борис Мазур. Останнім сюжетом, який на ньому зняли – Королі доріг, який розповідає про порушення правил дорожнього руху чиновниками. Зокрема, кортежем президента Володимира Зеленського, автомобілем, на якому пересувається керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

– Під час зйомок і в самому матеріалі я неодноразово наголошував, що за нашим авто і нами вели спостереження співробітники охорони президента УДО. Авто ночувало біля будинку, де мешкає водій. Прослуховування, підпал авто, що далі?, – написав Ткач.

Погані новини продовжуються. Авто, на якому ми протягом чотирьох років знімаємо матеріали, які ви всі бачили, спалили…. Опубликовано Mykhailo Tkach Воскресенье, 16 августа 2020 г.

Звичайно, робити поспішні висновки не варто, адже спостерігати за “підозрілою” активністю – нормальна практика для охоронців очільника будь-якої держави.

Та й не обов’язково підпал був пов’язаний з випуском програми, який вийшов більше двох тижнів тому. Важко сказати, хто і за що може таїти образу на журналістів.

Головний редактор програми Схеми Наталія Седлецька вважає, що до підпалу причетний екс-очільник Адміністрації президента Андрій Портнов.

Сам Портнов таку версію спростовує, аргументуючи це тим, що лише самій програмі “вигідний підпал авто”.

Та, на думку Седлецької, не лише екс-голова Адміністрації президента міг бути причетний до знищення службового автомобілю. Адже він добре знайомий багатьом фігурантам їхньої програми.

– Цей автомобіль по суті був нашим робочим інструментом, за допомогою якого ми зняли велику кількість журналістських розслідувань. Тому для мене очевидно одне: підпал пов’язаний саме з нашою професійною журналістською діяльністю, яка комусь дуже не подобається, – написала Седлецька.

Та подібне відбувається вже не вперше і нічого хорошого від цього точно не варто чекати.

Погрози активістам

Попри підозри журналістів Схем, що до підпалу причетні люди з оточення Офісу президента, Зеленський негативно відреагував на цю подію і висловив надію, що невдовзі зловмисників знайде поліція.

– Як президент України я завжди захищатиму права кожного громадянина, незалежно від його особистого ставлення до мене. Переконаний, що свобода слова – фундамент будь-якої демократичної країни. Журналістська діяльність ніколи не може бути підставою для переслідувань, – повідомив глава держави.

Він також розповів про те, як у 2014 році спалили його автомобіль. Сталося це неподалік палацу Україна. Для того, щоб знайти злочинців поліції знадобилося близько двох місяців.

Можливо, стільки ж часу знадобиться і цього разу. За словами прес-секретаря президента Юлії Мендель, поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу авто.

– Журналістські розслідування – це завжди небезпечна робота. Але ситуація, що склалася зі Схемами, – цілковито неприпустима. Вочевидь, за роки діяльності у програми з’явилися вороги, щодо яких були зняті розслідування, – заявила вона.

У своєму зверненні Зеленський також пообіцяв, що жодна критика влади за його президентства не тягнутиме за собою переслідування або залякування.

Та випадок з авто Схем – далеко не єдиний приклад непрямих погроз журналістам та активістам. В ніч на 30 січня підпалили авто львівської журналістки Радіо Свободи Галини Терещук.

Людина, яка це зробила поводила себе дуже агресивно, і навіть уточнила у сусідів про авто, адже саме воно її цікавило. Згодом підозру у підпалі, за інформацією журналістів, оголосили 19-річному студенту.

Також у злочині фігурували замовник і підбурювач. Відомо, що підозру оголошували одному з правоохоронців.

30 січня також підпалили автомобіль громадського активіста Андрія Лукіна. Тоді правозахисна група Freedom House Ukraine закликала правоохоронців провести ефективне розслідування, адже подібні випадки все частіше стають засобами тиску на журналістів та громадських діячів.

– Минулого року було зафіксовано щонайменше 11 випадків знищення майна активістів та активісток, зокрема 7 випадків підпалів авто, згідно з даними спільного моніторингового звіту від ZMINA. Центр прав людини, Українська Гельсінська спілка з прав людини – УГСПЛ, Truth Hounds та Freedom House. Майже у всіх випадках винуватці не були встановлені та покарані, – повідомили у Freedom House Ukraine.

І якщо подібне не зупиняти, не знаходити всіх причетних до такого залякування, то далі може бути лише гірше. Наприклад, активісту, керівнику громадської організації Центр протидії корупції Віталію Шабуніну підпалили будинок.

Добре, що батьки активіста встигли вибігти з будинку і ніхто не постраждав. Нині ми бачимо, що породжує безкарність щодо дій проти активістів і журналістів.

Тяжкі наслідки

Звичайно, подібні дії направлені виключно на те, щоб дати “сигнал” журналістам або активістам щодо припинення певної діяльності, не розповідати про ту чи іншу людину.

Шабунін відреагував інакше. Для нього це стало лише стимулом для того, щоб працювати ще більше.

На фото мій підпалений сьогодні вночі дім. Ніхто не постраждав: нас з дітьми не було, а батьки встигли вибігти…. Опубликовано Vitaliy Shabunin Среда, 22 июля 2020 г.

Виконавчий директор Центру протидії корупції Дарія Каленюк висловила думку, що підпал міг бути пов’язаний із безпосередньою діяльністю ЦПК.

– Я гадаю, підпал – це сигнал до Віталія, щоб він не був таким активним у своїй антикорупційній діяльності, – сказала вона.

Спалення автомобілів зазвичай не привертають увагу світової спільноти, але спалення дому для них стало справжнім шоком. Адже свобода слова чи не найбільша основа демократичних держав.

– Дуже стурбований повідомленням про пожежу в будинку антикорупційного активіста Віталія Шабуніна. Закликаю владу розслідувати цей випадок і, якщо підтвердиться, що підпал умисний, притягнути винних до відповідальності. Громадські активісти мають почуватися у безпеці, щоб займатися своєю роботою, – заявив голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

Мабуть, останньою краплею для США став саме випадок з Шабуніним. Адже посольство Сполучених Штатів звернуло увагу і на інші намагання “заглушити” голоси активістів і політичних діячів.

– Ми закликаємо правоохоронні органи ретельно розслідувати ці випадки та забезпечити притягнення до відповідальності усіх причетних. У благополучних демократіях громадяни повинні мати можливість висловлювати думку, не боячись за свою фізичну безпеку, – заявили у посольстві США в Україні.

І це правильна позиція. Адже залякування призводить лише до того, що все менше і менше людей висловлюватимуть свою думку, наприклад, якщо вона не відповідає позиції влади, окремих високопосадовців тощо.

Крім того, це погіршить роботу журналістів, зокрема розслідувачів, які замість того, щоб готувати якісні сюжети і матеріали думатимуть про те, чи не “перейдуть комусь дорогу” і чим це для них обернеться.

Так, навряд чи це стосуватиметься більш загартованих журналістів та активістів, але далеко не всі такі.

Згідно з інформацією Центру прав людини ZMINA, станом на кінець 2019 року було зафіксовано 83 випадки пов’язаних зі спробами вплинути на громадських активістів.

Найрозповсюдженішими були залякування та фізичний напад.

До вбивств, зазвичай, не доходить, але всі пам’ятають напад на Катерину Гандзюк. Спроба залякати її закінчилася смертю активістки і тепер всіх причетних намагаються притягнути до відповідальності.

– Відсутність невідворотності покарання за такі злочини – це чіткий сигнал влади, що можна… Дуже шкода, що справа Катерини Гандзюк так і не стала запобіжником від таких протиправних діянь.

Виродки, які думають, що їм усе можна, повинні понести відповідальність, а влада – припинити злочинну бездіяльність та жорстко реагувати на кожен такий випадок, – висловив свою думку експерт з права Максим Костецький.

Справді, якщо все більше і більше таких випадків залишатимуться безкарними, то ані журналісти, ані громадські діячі не зможуть нормально виконувати свою роботу.

Так, боротьба з коронавірусом в державі має бути на першому місці, але це не означає, що на інші проблеми потрібно закривати очі.

Якщо в Україні не можна буде висловлювати свою думку, то вона не зможе називати себе демократичною і правовою державою.

Владислав Бомбела