Учителям разрешили не проходить медицинский осмотр перед началом учебного года.

В этом году в период пандемии коронавируса они могут приступать к работе без медицинских справок о состоянии здоровья.

О таком нововведении рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

— Педагоги не должны проходить медосмотры. Соответствующие изменения внесены в связи с карантинными ограничениями, — сказал он в ходе пресс-брифинга.

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ПЦР-тестирование учителей

Накануне учебного года учителей не будут тестировать на Covid-19, поскольку, по словам министра здравоохранения, в этом нет никакой необходимости.

Тестирование возможно только в случае появления симптомов коронавирусной болезни.