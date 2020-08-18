Учителям разрешили не проходить медицинский осмотр перед началом учебного года.
В этом году в период пандемии коронавируса они могут приступать к работе без медицинских справок о состоянии здоровья.
О таком нововведении рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.
— Педагоги не должны проходить медосмотры. Соответствующие изменения внесены в связи с карантинными ограничениями, — сказал он в ходе пресс-брифинга.
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ПЦР-тестирование учителей
Накануне учебного года учителей не будут тестировать на Covid-19, поскольку, по словам министра здравоохранения, в этом нет никакой необходимости.
Тестирование возможно только в случае появления симптомов коронавирусной болезни.