СБУ опровергла обвинения в попытке похитить из России одного из главарей боевиков

В Службе безопасности Украины прокомментировали заявление российской ФСБ о якобы попытке украинских спецслужб похитить из России главаря боевиков на Донбассе.

В ведомстве подчеркнули, что это не что иное, как продолжениеv обычных фейков российской стороны.

— Мы отдельно обращаем внимание, что каждое лицо, принимавшее участие в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях, должно понести за это ответственность, предусмотренную украинским законодательством. И Служба безопасности Украины работает над этой задачей в ежедневном режиме.

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Со своей стороны ФСБ России сегодня отчиталась об очередном “успехе”. В ведомстве заявили, что якобы сорвали спецоперацию СБУ и задержали группу лиц, которые собирались похитить одного из боевиков, который воевал на Донбассе.

В Следственном комитете РФ даже сообщили, что возбуждено уголовное дело, а семеро задержанных взяли под стражу и предъявили им обвинения.