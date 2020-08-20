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Факти / Україна

СБУ спростувала звинувачення у спробі викрасти з Росії одного з ватажків бойовиків

В Службі безпеки України прокоментували заяву російської ФСБ про начебто спробу українських спецслужб викрасти з Росії ватажка бойовиків на Донбасі.

У відомстві наголосили, що це є нічим іншим, як продовженням звичайних фейків російської сторони.

– Ми окремо звертаємо увагу, що кожна особа, яка брала участь у бойових діях на боці незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях, має понести за це відповідальність, передбачену українським законодавством. І Служба безпеки України працює над цим завданням у щоденному режимі.

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Зі свого боку ФСБ Росії сьогодні відзвітувала про черговий “успіх”. У відомстві заявили, що нібито зірвали спецоперацію СБУ і затримали групу осіб, які збиралися викрасти одного з бойовиків, який воював на Донбасі.

У Слідчому комітеті РФ навіть повідомили, що порушили кримінальну справу, а семеро затриманих взяли під варту і висунули їм звинувачення.

Джерело: СБУ

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