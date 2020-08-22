Финский телеканал показал карту с “российским” Крымом

Финский телеканал TV1 показал в эфире карту мира, где Крым обозначен в составе России.

Посольство Украины в Финляндии потребовало исправить ошибку.

— Посольство обращает внимание телекомпании YLE Uutiset на то, что недопустимо отмечать на своих картах аннексированный в 2014 году Крым в составе России. Мы требуем исправить ошибку, — говорится в сообщении.

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Компания оперативно обновила карту и теперь Крым обозначен одним цветом с Украиной.

— Мы надеемся, что в будущем таких ошибок удастся избежать, – сказали в посольстве.

“Российский” Крым на картах

Ситуация с изображением Крыма в составе России не является редкостью. Время от времени подобные ошибки появляются на картах многих авторитетных изданий.

Например, в апреле The New York Times опубликовало карту с Крымом в составе РФ. Это была карта-инфографика пандемии Covid-19.

Еще раньше это же издание допустило подобную ошибку в статье про украинского бизнесмена, но позже изображение исправили.