Фінський телеканал показав карту з “російським” Кримом

Фінський телеканал TV1 показав в ефірі карту світу, де Крим позначений у складі Росії.

Посольство України у Фінляндії звернулося з вимогою виправити помилку.

– Посольство звертає увагу телекомпанії YLE Uutiset на те, що неприпустимо відзначати на своїх картах анексований в 2014 році Крим у складі Росії. Вимагаємо змінити карту, – йдеться в повідомленні.

Читайте: США ніколи не визнають претензій Росії на суверенітет над Кримом – Помпео

Компанія оперативно оновила карту і тепер Крим позначений одним кольором з Україною.

– Ми сподіваємося, що в майбутньому такої прикрої помилки вдасться уникнути, – сказали в посольстві.

“Російський” Крим на картах

Ситуація із зображенням Криму в складі Росії не є рідкістю. Час від часу подібні помилки з’являються на картах багатьох авторитетних видань.

Наприклад, у квітні The New York Times опублікувало карту з Кримом у складі РФ. Це була карта-інфографіка пандемії Covid-19.

Ще раніше це ж видання допустило подібну помилку в статті про українського бізнесмена, але пізніше зображення виправили.