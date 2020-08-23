ВСУ возьмут на вооружение береговой ракетный комплекс Нептун

Ракетный комплекс 360МЦ Нептун приняли на вооружение Вооруженных Сил Украины.

Соответствующий приказ 23 августа подписал глава Минобороны Андрей Таран.

Кроме основных тактико-технических характеристик Нептуна, в документе также определен перечень требований и технические условия использования комплекса.

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Если произойдет запуск серийного производства комплексов Нептун, они станут неотъемлемой частью сдерживающего оружия ВСУ.

360мц Нептун — отечественный ракетный комплекс крылатых ракет наземного базирования (с противокорабельной ракетой).

Его ракеты способны обезвредить такие боевые корабли, как крейсер, эсминец, фрегат, корвет, а также десантные и танкодесантные корабли.

Как отмечают эксперты, Нептун практичен в управлении и почти незаметен для вражеских радаров.

Комплексы Javelin в зоне ООС

В начале июля противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin передали в бригады, которые сейчас воюют в Донбассе.

По словам главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Руслана Хомчака, раньше их использовали только в тылу.

Первые американские ракетные комплексы Javelin Украина получила в апреле 2018 года.