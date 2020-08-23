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Факты / Украина

ВСУ возьмут на вооружение береговой ракетный комплекс Нептун

Ракетный комплекс 360МЦ Нептун приняли на вооружение Вооруженных Сил Украины.

Соответствующий приказ 23 августа подписал глава Минобороны Андрей Таран.

Кроме основных тактико-технических характеристик Нептуна, в документе также определен перечень требований и технические условия использования комплекса.

ВСУ возьмут на вооружение береговой ракетный комплекс Нептун

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Если произойдет запуск серийного производства комплексов Нептун, они станут неотъемлемой частью сдерживающего оружия ВСУ.

360мц Нептун — отечественный ракетный комплекс крылатых ракет наземного базирования (с противокорабельной ракетой).

Его ракеты способны обезвредить такие боевые корабли, как крейсер, эсминец, фрегат, корвет, а также десантные и танкодесантные корабли.

Как отмечают эксперты, Нептун практичен в управлении и почти незаметен для вражеских радаров.

Комплексы Javelin в зоне ООС

В начале июля противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin передали в бригады, которые сейчас воюют в Донбассе.

По словам главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Руслана Хомчака, раньше их использовали только в тылу.

Первые американские ракетные комплексы Javelin Украина получила в апреле 2018 года.

Источник: Минобороны

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