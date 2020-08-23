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Факти / Україна

ЗСУ візьмуть на озброєння береговий ракетний комплекс Нептун

Ракетний комплекс 360МЦ Нептун прийняли на озброєння Збройних Сил України.

Відповідний наказ 23 серпня підписав очільник Міноборони Андрій Таран.

Окрім основних тактико-технічних характеристик Нептуна, в документі також визначено перелік вимог та технічні умови використання комплексу.

ЗСУ візьмуть на озброєння береговий ракетний комплекс Нептун

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Якщо відбудеться запуск серійного виробництва комплексів Нептун, вони стануть невід’ємною частиною стримуючої зброї ЗСУ.

360МЦ Нептун –  вітчизняний ракетний комплекс крилатих ракет наземного базування (з протикорабельною ракетою).

Його ракети здатні знешкодити такі бойові кораблі, як крейсер, есмінець, фрегат, корвет, а також десантні та танкодесантні кораблі.

Як зауважують експерти, Нептун практичний у керуванні і майже непомітний для ворожих радарів.

Комплекси Javelin в зоні ООС

На початку липня протитанкові ракетні комплекси FGM-148 Javelin передали у бригади, які нині воюють на Донбасі.

За словами головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника Руслана Хомчака, раніше їх використовували тільки у тилу.

Перші американські ракетні комплекси Javelin Україна отримала у квітні 2018 року.

Джерело: Міноборони

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