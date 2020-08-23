ЗСУ візьмуть на озброєння береговий ракетний комплекс Нептун

Ракетний комплекс 360МЦ Нептун прийняли на озброєння Збройних Сил України.

Відповідний наказ 23 серпня підписав очільник Міноборони Андрій Таран.

Окрім основних тактико-технічних характеристик Нептуна, в документі також визначено перелік вимог та технічні умови використання комплексу.

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Якщо відбудеться запуск серійного виробництва комплексів Нептун, вони стануть невід’ємною частиною стримуючої зброї ЗСУ.

360МЦ Нептун – вітчизняний ракетний комплекс крилатих ракет наземного базування (з протикорабельною ракетою).

Його ракети здатні знешкодити такі бойові кораблі, як крейсер, есмінець, фрегат, корвет, а також десантні та танкодесантні кораблі.

Як зауважують експерти, Нептун практичний у керуванні і майже непомітний для ворожих радарів.

Комплекси Javelin в зоні ООС

На початку липня протитанкові ракетні комплекси FGM-148 Javelin передали у бригади, які нині воюють на Донбасі.

За словами головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника Руслана Хомчака, раніше їх використовували тільки у тилу.

Перші американські ракетні комплекси Javelin Україна отримала у квітні 2018 року.