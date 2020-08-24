Зустріч лідерів нормандської четвірки: дата проведення

Зустріч лідерів нормандської четвірки може пройти наприкінці вересня 2020 року.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з главою МЗС Німеччини Хайко Маас.

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– Я радий, що на День Незалежності у нас гості такого високого рівня. Німеччина послідовна у підтримці територіальної цілісності України. Погодилися, що саміт лідерів нормандської четвірки має відбутися в кінці вересня, – заявив Зеленський.

24 серпня глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що зустріч міністрів нормандської четвірки запланована і повинна пройти у повному складі.

Зустріч міністрів України, Німеччини, Франції та Росії може відбутися у вересні.