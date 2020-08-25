Украина победила Россию в бескровном конфликте за остров Тузла в 2003 году, но главную битву за украинский Крым надо было вести не за Тузлу, а за умы и души крымчан.

Об этом второй президент Леонид Кучма рассказал в комментарии журналистам.

По его словам, пиковые события случались в Украине фактически каждый год вплоть до 2004 года — Оранжевой революции.

— Но все-таки, оценивая сегодня каждое из этих главных событий по их историческим последствиям, я выделю одно – оборону Тузлы, — сказал он.

Кучма вспоминает: когда в сентябре 2003 года русские начали строить дамбу к острову, сначала было непонятно, что это – глупость местных чиновников, или авантюра силового лобби в российской власти, или осознанная провокация Москвы.

— Но мы очень скоро поняли, что речь идет о прощупывании Украины на слабость, на глубину возможного отступления. Поняли задолго до того, как глава Путинской администрации Волошин пообещал сбросить на Тузлу бомбу, а газетные заголовки начали кричать, что до войны с Россией осталось меньше километра, — говорит он.

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К этому моменту Украина уже укрепляла оборону острова, перебросила туда несколько сотен пограничников, морская пехота находилась в боеготовности на катерах в Керченском проливе. Но дамба ползла вперед.

— И когда до войны оставалась лишь пара сотен метров, я прервал визит в Бразилию и 23 октября прямо оттуда прилетел в Крым, — отметил Кучма.

За короткое время его пребывания на Тузле возвели укрепрайон. Он отдал приказ в случае нарушения россиянами нашей границы стрелять в них на поражение.

— Русские услышали – и дамба остановилась. Мы победили в том бескровном конфликте.

Но как оказалось, по словам Леонида Кучмы, тогда мы выиграли для страны 10 лет.

— Но еще тогда я понимал, что мы выиграли только время. Главную битву за украинский Крым надо было вести не за Тузлу, а за умы и души крымчан. Если бы власть умнее распорядилась десятилетием “крымской передышки”, боли и позора весны 2014-го можно было избежать, — подчеркнул второй президент.

Леонид Кучма в ТКГ

В 2014-2018 годах, а затем в 2019-2020 годах Леонид Кучма возглавлял украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию на Донбассе.

В конце июля, после достижения договоренности о всеобъемлющем прекращении огня, стало известно, что Леонид Кучма решил завершить свою деятельность в ТКГ. Ему на смену пришел первый президент Украины Леонид Кравчук.

Кучма подчеркнул, что при необходимости и в дальнейшем готов делиться опытом и предоставлять консультации относительно шагов на пути к установлению мира.