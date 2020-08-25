Україна перемогла Росію у безкровному конфлікті за острів Тузла в 2003 році, але головну битву за український Крим треба було вести не за Тузлу, а за уми і душі кримчан.

Про це другий президент Леонід Кучма розповів в коментарі журналістам.

За його словами, пікові події траплялися в Україні фактично щороку аж до 2004 року – Помаранчевої революції.

– Але все-таки, оцінюючи сьогодні кожне з цих головних подій за їхні історичним наслідків, я виділю одне – оборону Тузли, – сказав він.

Кучма згадує: коли у вересні 2003 року росіяни почали будувати дамбу до острова, спочатку було незрозуміло, що це – дурість місцевих чиновників, або авантюра силового лобі в російській владі, чи усвідомлена провокація Москви.

– Але ми дуже скоро зрозуміли, що йдеться про те, що промацує Україну на слабкість, на глибину можливого відступу. Зрозуміли задовго до того, як глава путінської адміністрації Волошин пообіцяв скинути на Тузлу бомбу, а газетні заголовки почали кричати, що до війни з Росією залишилося менше кілометра, – говорить він.

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До цього моменту Україна вже зміцнювала оборону острова, перекинула туди кілька сотень прикордонників, морська піхота перебувала в боєготовності на катерах в Керченській протоці. Але дамба повзла вперед.

– І коли до війни залишалася лише пара сотень метрів, я перервав візит до Бразилії і 23 жовтня прямо звідти прилетів до Криму, – зазначив Кучма.

За короткий час його перебування на Тузлі звели укріпрайон. Він віддав наказ в разі порушення росіянами нашого кордону стріляти в них на поразку.

– Росіяни почули – і дамба зупинилася. Ми перемогли в тому безкровному конфлікті.

Але як виявилося, за словами Леоніда Кучми, тоді ми виграли для країни 10 років.

– Але ще тоді я розумів, що ми виграли тільки час. Головну битву за український Крим треба було вести не за Тузлу, а за уми і душі кримчан. Якби влада розумніше розпорядилася десятиліттям “кримської перепочинку”, болю і ганьби весни 2014-го можна було уникнути, – підкреслив другий президент.

Леонід Кучма в ТКГ

У 2014-2018 роках, а потім в 2019-2020 роках Леонід Кучма очолював українську делегацію в Тристоронньої контактній групі щодо мирного врегулювання на Донбасі.

В кінці липня, після досягнення домовленості про всеосяжне припинення вогню, стало відомо, що Леонід Кучма вирішив завершити свою діяльність в ТКГ. Йому на зміну прийшов перший президент України Леонід Кравчук.

Кучма підкреслив, що за необхідності і надалі готовий ділитися досвідом та надавати консультації щодо кроків на шляху до встановлення миру.

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