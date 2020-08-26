PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Киевгорстрой проведет аудит недостроев Аркады

Мэр Киева Виталий Кличко поручил ХК Киевгорстрой провести аудит жилых комплексов Эврика, Патриотика и Патриотика на озерах Фонда финансирования строительства под управлением банка Аркада с целью завершения строительства объектов.

— Предприятие Киевгорстрой проведет аудит по достройке жилых комплексов. По его результатам инвесторам будет предложен алгоритм завершения строительства жилых комплексов Эврика, Патриотика и Патриотика на озерах.

Я уже дал соответствующее поручение и надеюсь через несколько месяцев мы получим более детальную информацию об этом, – сообщил Виталий Кличко.

Читайте: Глава НБУ назвал главную причину банкротства банка Аркада

Банкротство банка Аркада

Коммерческий банк Аркада попал в категорию неплатежеспособных, однако более 90% вкладчиков получат деньги в полном объеме.

Решение о неплатежеспособности принял НБУ из-за уменьшения капитала учреждения меньше допустимой нормы.

Еще в 2019 году банк Аркада использовал здание как залог, когда брал средства в кредит. Его стоимость в то время была более 620 млн грн, что составляло 27% от всех активов банка. Однако учреждение не смогло вовремя выплатить средства, из-за чего здание отошло кредитору.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка