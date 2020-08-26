Киевгорстрой проведет аудит недостроев Аркады

Мэр Киева Виталий Кличко поручил ХК Киевгорстрой провести аудит жилых комплексов Эврика, Патриотика и Патриотика на озерах Фонда финансирования строительства под управлением банка Аркада с целью завершения строительства объектов.
— Предприятие Киевгорстрой проведет аудит по достройке жилых комплексов. По его результатам инвесторам будет предложен алгоритм завершения строительства жилых комплексов Эврика, Патриотика и Патриотика на озерах.
Я уже дал соответствующее поручение и надеюсь через несколько месяцев мы получим более детальную информацию об этом, – сообщил Виталий Кличко.
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Банкротство банка Аркада
Коммерческий банк Аркада попал в категорию неплатежеспособных, однако более 90% вкладчиков получат деньги в полном объеме.
Решение о неплатежеспособности принял НБУ из-за уменьшения капитала учреждения меньше допустимой нормы.
Еще в 2019 году банк Аркада использовал здание как залог, когда брал средства в кредит. Его стоимость в то время была более 620 млн грн, что составляло 27% от всех активов банка. Однако учреждение не смогло вовремя выплатить средства, из-за чего здание отошло кредитору.