Киевгорстрой проведет аудит недостроев Аркады

Мэр Киева Виталий Кличко поручил ХК Киевгорстрой провести аудит жилых комплексов Эврика, Патриотика и Патриотика на озерах Фонда финансирования строительства под управлением банка Аркада с целью завершения строительства объектов.

— Предприятие Киевгорстрой проведет аудит по достройке жилых комплексов. По его результатам инвесторам будет предложен алгоритм завершения строительства жилых комплексов Эврика, Патриотика и Патриотика на озерах.

Я уже дал соответствующее поручение и надеюсь через несколько месяцев мы получим более детальную информацию об этом, – сообщил Виталий Кличко.