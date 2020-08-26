Київміськбуд проведе аудит недобудов Аркади

Мер Києва Віталій Кличко доручив Київміськбуду провести аудит житлових комплексів Еврика, Патріотики і Патріотики на озерах Фонду фінансування будівництва під управлінням банку Аркада з метою завершення будівництва об’єктів.

– Підприємство Київміськбуд проведе аудит щодо добудови житлових комплексів. За його результатами інвесторам буде запропоновано алгоритм завершення будівництва житлових комплексів Еврика, Патріотики і Патріотики на озерах. Я вже дав відповідне доручення і сподіваюся через кілька місяців ми отримаємо більш детальну інформацію про це, – повідомив Віталій Кличко.

Читайте: Глава НБУ назвав головну причину банкрутства банку Аркада

Банкрутство банку Аркада

Комерційний банк Аркада віднесли до категорії неплатоспроможних, однак понад 90% вкладників отримають гроші у повному обсязі.

Рішення про неплатоспроможність ухвалив НБУ через зменшення капіталу установи менше припустимої норми.

Ще у 2019 році банк Аркада використав будівлю як заставу, коли брав кошти у кредит. Її вартість на той час була понад 620 млн грн, що складало 27% від усіх активів банку. Однак установа не змогла вчасно виплатити кошти, через що будівля відійшла кредитору.