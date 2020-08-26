Украина не будет вмешиваться в белорусские выборы — Зеленский

Украина выступает за диалог между властями Беларуси и обществом, которое 17 день протестует в соседней стране.

Президент Владимир Зеленский в интервью Euronews отметил, что не хотел бы там повторения ситуации, которая произошла в 2014 году в Украине.

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Он отметил, что Украина не будет вмешиваться в выборы Беларуси.

— Я совершенно не хочу вмешиваться в белорусские выборы и я этого не буду делать. Украина не будет вмешиваться. Это их внутренние дела, — заявил он.

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси не стихают 17 дней. Их вызвали результаты выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко. Он получил 80% голосов, по данным ЦИК. Второй была оппозиционерка Светлана Тихановская.

Часть белорусов вышла на протесты. В ответ власти, вывела на улицы милицию. Было задержано 4,8 тыс. человек.