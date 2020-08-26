Україна не втручатиметься у білоруські вибори – Зеленський

Україна виступає за діалог між владою Білорусі та суспільством, яке 17 день протестує у сусідній країні.

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Euronews зазначив, що не хотів би там повторення ситуації, яка сталася у 2014 році в Україні.

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Він зазначив, що Україна не буде втручатися у вибори Білорусі.

– Я абсолютно не хочу втручатися в білоруські вибори і я цього не буду робити. Україна не буде втручатися. Це їхні внутрішні справи, – заявив він.

Протести у Білорусі

Протести у Білорусі не стихають 17 днів. Їх спричинили результати виборів президента, на яких переміг Олександр Лукашенко. Він отримав 80% голосів, за даними ЦВК. Другою була опозиціонерка Світлана Тихановська.

Частина білорусів вийшла на протести. У відповідь влада, вивела на вулиці міліцію. Було затримано 4,8 тис. людей.