Украина закрывает границы для иностранцев из-за Сovid-19 с 29 августа по 28 сентября.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства Украины.
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Однако есть категории иностранных граждан, которые смогут попасть в Украину:
- люди, следующие через Украину транзитом;
- студенты украинских учебных заведений;
- военные, служащие на территории Украины;
- работники посольств, консульств, международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей;
- водители и члены экипажей грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, члены экипажей воздушных, морских и речных судов, члены поездных и локомотивных бригад;
- деятели культуры, прибывающие по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, сопровождающее каждого из них;
- спортсменов, которые принимают участие в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и лица, которые их сопровождают;
- лица, осуществляющих перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;
- прибывающие на лечении в учреждения здравоохранения Украины.
Минздрав обновил списки стран, которые по количеству активных случаев коронавируса относятся к красной и зеленой зонам.
Среди соседних стран, Молдова и Румыния вошли в красную зону, а остальные – в зеленую. Также среди стран красной зоны — Бельгия, Испания, Черногория, США, Израиль, Индия.