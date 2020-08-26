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Факты / Украина

Украина закроет границы для иностранцев — дата

Украина закрывает границы для иностранцев из-за Сovid-19 с 29 августа по 28 сентября.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства Украины.

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Однако есть категории иностранных граждан, которые смогут попасть в Украину:

  • люди, следующие через Украину транзитом;
  • студенты украинских учебных заведений;
  • военные, служащие на территории Украины;
  • работники посольств, консульств, международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей;
  • водители и члены экипажей грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, члены экипажей воздушных, морских и речных судов, члены поездных и локомотивных бригад;
  • деятели культуры, прибывающие по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, сопровождающее каждого из них;
  • спортсменов, которые принимают участие в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и лица, которые их сопровождают;
  • лица, осуществляющих перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;
  • прибывающие на лечении в учреждения здравоохранения Украины.

Минздрав обновил списки стран, которые по количеству активных случаев коронавируса относятся к красной и зеленой зонам.

Среди соседних стран, Молдова и Румыния вошли в красную зону, а остальные – в зеленую. Также среди стран красной зоны — Бельгия, Испания, Черногория, США, Израиль, Индия.

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