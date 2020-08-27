Рост минимальной заработной платы в Украине в целом правильный шаг к общему росту благосостояния людей, но этот шаг должен был быть комплексным.

Вместе с тем, чтобы позаботиться о людях, которые получают зарплаты, надо было подумать и о тех, кто эти зарплаты платит.

Об этом в эфире одного из телеканалов сказал премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман.

Он отметил, что его правительство повысило минимальную зарплату в три раза, и проект государственного бюджета на 2020 год авторства правительства Гройсмана предусматривал рост минималки до 5 500 грн.

Одновременно, были продуманы и инструменты поддержки предпринимательства — реального сектора, как единой предпосылки дальнейшего роста и укрепления экономики.

Впрочем получилось так, что большинство из предложенных действий с осени прошлого года были проигнорированы — Украина вошла в кризис, который только усилилась из-за пандемии.

— А кто нас может извлечь из кризиса? Только реальный сектор. Сегодня им недостаточно ресурсов, чтобы удержаться и развиваться. У нас на 35% упали капитальные инвестиции. Значит, бизнес не инвестирует в свое развитие. Запаса на будущее нет. И это надо оценивать. Подняли минималку — поддержите предпринимателя за каждое сохраненное рабочее место, — сказал Владимир Гройсман.

Он еще раз отметил, что Украина много месяцев подряд живет без четкого плана дальнейших действий и развития.

— Главная функция правительства — провести людей через сложные испытания. Нужна программа поддержки семей, предпринимателей, педагогов, медиков. Людям нужны четкие ответы — в частности в вопросе карантина. Что людям делать? И здесь не надо сбрасывать ответственность на местное самоуправление. Экономика падает, и у них (местной власти, — Ред.) бюджеты так же трещат по швам.

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Как подчеркнул Владимир Гройсман, отсутствие программы действий накладывается еще и тот факт, что Украина живет в долг.

— Только за последние 5-6 недель действующие правительство взяло в долг на внутреннем рынке 83 млрд грн. То есть взяли, а надо будет отдать. А откуда? Только по экономике. Именно поэтому, я подчеркиваю: должна быть системная программа действий, которая разрешит поддержать экономику и вернуть ее к росту, — сказал политик.

Повышение зарплаты

Минимальная зарплата в Украине увеличится до 5 тыс. грн с 1 сентября.

Соответствующий законопроект №3963 об изменениях в бюджет Украины 2020 года Верховная Рада приняла на заседании 25 августа.

С 1 января 2021 года минималка будет 6 тыс. грн, а с 1 июля 2021 года — 6,5 тыс. грн.