Зростання мінімальної заробітної плати в Україні в цілому правильний крок до загального зростання добробуту людей, але цей крок мав бути комплексним.

Разом із тим, щоб подбати про людей, які отримують зарплати, треба було подумати і про тих, хто ці зарплати сплачує.

Про це в ефірі одного з телеканалів сказав прем’єр-міністр України (2016-2019) Володимир Гройсман.

Він наголосив, що його уряд підвищив мінімальну зарплату втричі, і проект державного бюджету на 2020 рік авторства уряду Гройсмана передбачав зростання мінімалки до 5 500 грн.

Одночасно, були продумані й інструменти підтримки підприємництва – реального сектору, як єдиної передумови подальшого зростання й зміцнення економіки.

Втім вийшло так, що більшість із запропонованих дій з осені минулого року були проігноровані – Україна увійшла в кризу, яка лише посилилася через пандемію.

– А хто нас може витягти з кризи? Тільки реальний сектор. Сьогодні їм недостатньо ресурсів, щоб втриматися і розвиватися. У нас на 35% впали капітальні інвестиції. Значить, бізнес не інвестує в свій розвиток. Запасу на майбутнє немає. І це треба оцінювати. Підняли мінімалку – підтримайте підприємця за кожне збережене робоче місце, – сказав Володимир Гройсман.

Він вкотре зауважив, що Україна багато місяців поспіль живе без чіткого плану подальших дій і розвитку.

– Головна функція уряду – провести людей через складні випробування. Потрібна програма підтримки родин, підприємців, освітян, медиків. Людям потрібні чіткі відповіді – зокрема в питанні карантину. Що людям робити? І тут не треба скидати відповідальність на місцеве самоврядування. Економіка падає, і у них (місцевої влади, – Ред.) бюджети так само тріщать по швах.

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Як підкреслив Володимир Гройсман, відсутність програми дій накладається ще й на той факт, що Україна живе в борг.

– Лише за останні 5-6 тижнів чинний уряд взяв в борг на внутрішньому ринку 83 млрд грн. Тобто взяли, а треба буде віддати. А звідки? Тільки з економіки. Саме тому, я підкреслюю: має бути системна програма дій, яка дозволить підтримати економіку і повернути її до зростання, – сказав політик.

Підвищення зарплатні

Мінімальну зарплату в Україні збільшать до 5 тис. грн з 1 вересня.

Відповідний законопроект №3963 про зміни до бюджету України 2020 року Верховна Рада ухвалила на засіданні 25 серпня.

З 1 січня 2021 року мінімалка буде 6 тис. грн, а з 1 липня 2021 року – 6,5 тис. грн.