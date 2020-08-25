Минимальная зарплата в Украине увеличится до 5 тыс. грн с 1 сентября.

Соответствующий законопроект №3963 об изменениях в бюджет Украины 2020 года, который был подан президентом Украины, Верховная Рада приняла на заседании 25 августа.

В принятом законе говорится о поэтапном увеличении минимальной зарплаты и ее росте на 5,86% уже с осени.

С 1 января 2021 года минималка будет 6 тыс. грн, а с 1 июля 2021 года — 6,5 тыс. грн.

Закон также предусматривает увеличение расходов на повышение размера должностного оклада работника 1 тарифного разряда и установления его в размере 2 225 грн (повышение на 5,86%).

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За счет чего поднимается минималка

Дополнительные бюджетные расходы на повышение минимальной заработной платы осуществят за счет увеличения поступлений от налога на доходы физических лиц — на 461 млн 337,8 тыс. грн. и налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения — на 80 млн грн., а также уменьшения расходов Министерству финансов Украины (обслуживание государственного долга) на 3 млрд 461 млн 224,9 тыс. грн.

Повышение минималки и инфляция

Повышение минимальной заработной платы до 5 тыс. грн не скажется на уровне инфляции в Украине, заявил 17 августа председатель НБУ Кирилл Шевченко.

Рост продаж не прогнозируется из-за снижения уровня сбережений населения и пессимистических ожиданий предприятий, объяснил он.