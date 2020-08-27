Ціна на газ для населення у вересні зросте на 45% – Нафтогаз

Компанія Нафтогаз України опублікувала ціни на газ у вересні для тих споживачів, які купують блакитне паливо за тарифами Місячний та Річний.

Ціна газу у вересні – тариф Місячний

У першому місяці осені газ здорожчає на 45,2% до 4,7 грн за куб. м. У серпні ціну було встановлено на рівні 3,24 грн за куб. м.

Ціна вказана з ПДВ, але без врахування вартості розподілу (доставки) газу в рамках тарифу Місячний, йдеться у повідомленні Нафтогазу.

Ціна газу у вересні – тариф Річний

За цим тарифом перші два тижні вересня ціну на газ можна зафіксувати на рівні 4,73 грн за куб. м з ПДВ (без вартості розподілу).

А у другій половині вересня (з 16 до 30 числа) ціна на блакитне паливо зросте до 5,24 грн за куб. м.

Для користування тарифом Річний необхідно укласти договір, нагадали в Нафтогаз України.

Читайте: Інфляція 5,9% і курс 27 грн/1$: Мінекономіки поліпшило прогнози на 2020

Газ здорожчає у 2021 році

Ціни на газ для населення ростимуть протягом 2021-2023 років, прогнозує Мінекономіки України.

Уже в наступному році українці платитимуть за блакитне паливо на 19% (+-3%) більше, очікують у відомстві.