Украина закрывает границы, но не для беларусов – Шмыгаль

Украина закрывает границы для иностранцев с 29 августа по 28 сентября, но граждане Беларуси, которые испытывают давление или преследования, могут въехать на территорию нашей страны, если нуждаются в дополнительной защите.

Для этого белорусы могут прибыть в пункты пропуска на границе и рассказать об этом украинским пограничникам, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме лиц, нуждающихся в защите, на территорию Украины смогут въехать также иностранцы, которые здесь учатся или проходят военную службу, имеющие вид на постоянное и временное проживание в Украине, которые находятся в Украине транзитом, дипломаты и консулы.

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Польша упрощает процедуру выдачи виз белорусам

Премьер-министр Польши решил восстановить стандартную работу польских консульств в Беларуси и ввел упрощенную процедуру при выдаче виз.

Визы белорусам будут выдавать в упрощенном порядке с 27 августа.

Польские власти рассказали, что в их страну уже переехали трое пострадавших во время протестов граждан Беларуси.

Фото: ГПСУ