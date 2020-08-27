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Факти / Україна

Україна закриває кордони, але не для білорусів – Шмигаль

Україна закриває кордони для іноземців з 29 серпня до 28 вересня, але громадяни Білорусі, які відчувають тиск або переслідування, можуть в’їхати на територію нашої країни, якщо потребують додаткового захисту.

Для цього білоруси можуть прибути в пункти пропуску на кордоні та розповісти про це українським прикордонникам, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Крім осіб, що потребують захисту, на територію України зможуть в’їхати також іноземці, які тут навчаються або проходять військову службу, мають посвідку на постійне і тимчасове проживання в Україні, які перебувають в Україні транзитом, дипломати і консули.

Читайте: Україна закриє кордони для іноземців – що відомо

Україна закриває кордони, але не для білорусів – Шмигаль

Польща спрощує процедуру видачі віз білорусам

Прем’єр-міністр Польщі вирішив відновити стандартну роботу польських консульств у Білорусі та ввів спрощену процедуру під час видачі віз.

Візи білорусам видаватимуть у спрощеному порядку з 27 серпня.

Польська влада розповіла, що до їхньої країни вже переїхали троє громадян Білорусі, які постраждали під час протестів.

Фото: ДПСУ

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