Реальная зарплата в Украине в июле выросла на 5%

Реальная зарплата в Украине в июле 2020 года по сравнению с июлем 2019 года выросла на 5,1%. По сравнению с июнем этого года показатель увеличился на 2,6%.

Кроме того, средняя номинальная заработная плата штатных работников в июле 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 2%, а в годовом измерении — на 7,6% и составляет 11,804 грн.

Больше всего зарплата штатных работников в июле выросла в Николаевской (на 13,6%), Херсонской (на 13,1%), Кировоградской (на 12,6%), Луганской (на 12,4%), Сумской (на 11,4 %), Одесской (на 11%), Тернопольской (на 10,2%), Ровенской (на 10,2%), Черниговской (на 11%), Хмельницкой (на 9,9%) и Житомирской (на 9,2 %) областях.

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Самый высокий уровень зарплат в прошлом месяце наблюдался в Киеве (17,053 грн), самый низкий — в Черновицкой области (9,322 грн).

В то же время, с 1 сентября минимальная зарплата в Украине вырастет до 5 тыс. грн. Соответствующий закон уже приняла Верховная Рада.

Также он предполагает, что с 1 января 2021 года минималка будет 6 тыс. грн, а с 1 июля 2021 — 6,5 тыс. грн.

Источник: Госстат