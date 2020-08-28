Реальна зарплата в Україні у липні зросла на 5 %

Реальна зарплата в Україні у липні 2020 року порівняно з липнем 2019 року зросла на 5,1%. Порівняно з червнем цього року показник збільшився на 2,6%.

Крім того, середня номінальна заробітна плата штатних працівників у липні 2020 року порівняно з попереднім місяцем зросла на 2%, а в річному вимірі – на 7,6%, і становить 11,804 грн.

Найбільше зарплатня штатних працівників у липні зросла в Миколаївській (на 13,6%), Херсонській (на 13,1%), Кіровоградській (на 12,6%), Луганській (на 12,4%), Сумській (на 11,4%), Одеській (на 11%), Тернопільській (на 10,2%), Рівненській (на 10,2%), Чернігівській (на 11%) , Хмельницькій (на 9,9%) і Житомирській (на 9,2%) областях.

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Найвищий рівень зарплат минулого місяця спостерігався у Києві (17,053 грн), найнижчий – у Чернівецькій області (9,322 грн).

Водночас, з 1 вересня мінімальна зарплата в Україні зросте до 5 тис. грн. Відповідний закон вже ухвалила Верховна Рада.

Також він передбачає, що з 1 січня 2021 року мінімалка буде 6 тис. грн, а з 1 липня 2021 року – 6,5 тис. грн.

Джерело: Держстат