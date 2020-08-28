На форуме МСП Перезагрузка 2020 обсудят проблемы малого и среднего бизнеса

Конец 2019 года — начало 2020 года украинские предприниматели встречали с осторожным оптимизмом. Свидетельством этого стал рост индекса настроений малого и среднего бизнеса, исследуемого Европейской Бизнес Ассоциацией (EBA).

Однако события, связанные с пандемией коронавируса, перечеркнули положительные ожидания и усилили проблемы предпринимателей, которые существуют. О наиболее актуальных проблемах, с которыми сталкиваются представители малого и среднего бизнеса, рассказали спикеры Форума МСП Перезагрузка 2020, который состоится 4 сентября в киевском инновационном парке UNIT.City.

Читайте: На программу Доступные кредиты 5-7-9% могут выделить еще 9 млрд грн

— Жизнь государства по инерции, без созданного за годы независимости прочного экономического фундамента — одна из ключевых проблем, которая сдерживает развитие страны в целом, в том числе малого и среднего бизнеса, — считает основатель холдинговой компании UFuture, спикер Форума МСП Перезагрузка 2020 Василий Хмельницкий.

Перманентная политическая нестабильность, высокая стоимость кредитных ресурсов, отсутствие государственных программ развития малого и среднего бизнеса и даже отсутствие такой дисциплины, как “предпринимательство” в школьной программе, являются дополнительными неблагоприятными экономическими факторами для страны.

— Нам нужна реформа образования и одновременно поддержка малого и среднего бизнеса. Если у нас повысится качество образования, но мы не будем поддерживать бизнес и производство, то наши таланты поедут работать за границу. Они должны иметь перспективу здесь, — подчеркивает Василий Хмельницкий.

По словам управляющего партнера UNIT.City Константина Евтушенко, доступность финансовых ресурсов — еще одно препятствие на пути развития малого и среднего бизнеса. Вопреки снижению учетной ставки со стороны Нацбанка, кредитные ресурсы все еще остаются дорогими для отечественных предпринимателей.

— Проценты, под которые мы можем взять средства в банке, являются неконкурентными в рамках производимой продукции и экспортируются в ЕС или на любые другие рынки. В Украине эти ставки в иностранной валюте составляют от 15 до 20%, что совершенно убивает любую экономику, — считает Константин Евтушенко.

Чтобы выжить и развиваться в таких условиях, годовая ставка доходности представителей малого и среднего бизнеса должна достигать 40%, что практически нереально.

Читайте: Как повышение минимальной зарплаты скажется на бизнесе и экономике Украины

Сергей Позняк, владелец и генеральный директор группы компаний FGK Financial Украины, в свою очередь считает, что источником капитала для предпринимателей может стать небанковский финансовый сектор. В этом сегменте заложен большой потенциал (в 200 млрд грн, которые можно направить как кредитные ресурсы в реальный сектор экономики), реализовать который на условиях качественной разработки законодательной базы.

Не менее масштабной проблемой, с которой сталкиваются представители малого и среднего бизнеса, является дефицит высококвалифицированных кадров, что непосредственно связано с уровнем образования.

— Развивать собственный бизнес многим мешает отсутствие специальных знаний. Украинцев учат быть юристами, экономистами, бухгалтерами, но не предпринимателями. Чтобы расти и развиваться, владельцы бизнеса учатся самостоятельно, через попытки и ошибки, — считает Артем Макеев, CEO UNIT School of Business.

Но отступать от идеи создания собственного дела Ольга Роенко, CEO Royenko Marketing Agency, не советует. Говорит — главное, верить в собственные силы, работать, учиться и перенимать опыт у тех, кто доказал свою эффективность.

Источник: Форум МСП Перезагрузка 2020