Минимальная зарплата в Украине 2020: как повлияет повышение на бизнес и экономику

25 августа состоялось внеочередное заседание Верховной Рады, на котором, в частности, рассматривали президентскую инициативу по повышению минимальной заработной платы.

Документ сыскал поддержку 295 народных депутатов, благодаря чему его без проблем приняли.

С 1 сентября минимальная заработная плата вырастет до 5 тыс. грн, но на этом планы президента Владимира Зеленского по ее повышению не заканчиваются.

Факты ICTV рассказывают, какой план у главы государства по повышению заработной платы и как это повлияет на экономику Украины.

План Зеленского

После декларирования планов по повышению минимальной зарплаты в Украине до 5 тыс. грн, Зеленский сказал о том, что это только первая часть реализации плана по увеличению МЗП.

По его словам, она возрастет еще больше. Просто сейчас это опасно делать в короткие сроки.

— Это не просто обещания. 5 тыс. грн — это первое увеличение. Мы точно знаем, что можем увеличить до 6,5 тыс грн. Опасно это делать в короткие сроки. Но правительство и Национальный банк уверены, что в начале 2021 года минимальная зарплата будет на уровне 6 тыс. грн, а затем в середине года — 6,5 тыс. грн, — заявил президент.

Зеленский давно заявлял о желании значительно поднять уровень жизни украинцев и, пожалуй, повышение минимальной зарплаты будет одним из шагов к выполнению соответствующего обещания.

Минималку уже повышали на 550 грн в начале 2020 года. Сейчас повышение зарплаты будет незначительным, но последующие — достаточно большими, особенно учитывая, что как таковых предпосылок для этого нет.

Конечно, на фоне президентских планов появились опасения, что часть бизнеса снова начнет работать в серую, что точно не будет способствовать развитию экономики.

Сам Зеленский не считает, что это приведет к проблемам с бизнесом, ведь в Украине есть много бизнесменов, которые понимают, что нужно работать в “белую”.

Однако повышение зарплаты во времена глобального финансового кризиса вряд ли выглядит, как хорошая идея. Обычно повышение минималки в мире происходит, когда растет производительность труда и работникам необходимо это компенсировать.

И в макроэкономическом прогнозе на следующие три года говорится, что производительность труда будет расти слабо — на 2-4% ежегодно.

И возникает нормальный вопрос: А откуда будут браться средства на такое повышение зарплаты?

Влияние на экономику

Нужно не забывать, что мир охватил финансовый кризис. В этой ситуации трудно говорить об улучшении любых социальных стандартов, даже в Украине, где это просто необходимо.

Реально прожить на зарплату в 5 тыс. грн даже одному человеку в Украине очень и очень трудно. И поднятие данной проблемы во время кризиса порождает много вопросов.

В комментарии Фактам ICTV экономист Алексей Кущ заявил, что соответствующее решение вряд ли существенно улучшит ситуацию для большинства украинцев.

— В Украине минимальная зарплата не является инструментом социальной политики государства. В условиях, когда 50% рынка труда находится в тени и зарплату малый и средний бизнес платит с помощью комбинированных методов (минималка + в конвертах), повышение МЗП не приводит к росту реальных доходов украинцев. У нас выплату зарплат и формирование тарифной сетки бюджетникам отвязали от ее размера. Она никак напрямую не приводит к пересчету тарифной сетки бюджетников. Тут нужно принимать отдельное решение, — говорит Кущ.

В частности возникают вопросы о местных выборах. Не сыграли ли они ключевую роль в принятии решения Верховной Радой? Не стали ли причиной, по которой вопрос решили вынести на обсуждение?

— Давайте будем немного циничными и вспомним, что у нас скоро местные выборы. Здесь не только политика, очевидно, у нас бедная страна, и большое количество людей находится за чертой бедности. Эту проблему нужно решать. Но можно ли ее решить сейчас, в условиях очень тяжелого экономического кризиса? Этот вопрос с отрицательным ответом. Но близость местных выборов, где нужно показывать результаты и заботу о гражданах, стимулирует политических игроков принимать такие решения, — высказал свое мнение политический аналитик Андрей Сухарина в эфире телеканала Украина 24.

Даже если решение об увеличении минималки является политическим, оно уже принято, и вряд ли его будут отменять. Сейчас мысли о нем разделились.

С одной стороны реально от такого повышения бюджет не сильно пострадает, с другой — увеличится нагрузка на бизнес, который и так переживает не лучшие времена.

В частности, ожидается рост:

единого налога для ФЛП второй группы;

единого социального взноса;

налога на недвижимость;

ряда сборов (туристический, судебный, военный, на парковку);

налога на доходы.

И это дополнительная нагрузка может негативно повлиять на общую ситуацию. Во время карантина много маленьких бизнесов закрылись, а тем, что сейчас работают, приходится сокращать персонал, оптимизировать расходы и тому подобное. В общем — держаться до последнего.

— Здесь преследуют такие цели, как усиление фискализации малого и среднего бизнеса, в основном. Понятно, что нужно бороться с зарплатами в конвертах. Но делать это необходимо на фазе экономического роста, путем применения, в том числе и стимулирующих инструментов, — выражает мнение экономист.

Однако в правительстве не считают, что повышение заработной платы значительно ухудшит ситуацию в экономике, а наоборот — сделает ее более стабильной.

Пересмотр минималки позволит получить дополнительные доходы в бюджет, а также уменьшить дефицит Пенсионного фонда.

— В общем предложенные изменения будут стимулировать рост потребительского спроса, обеспечат детенизацию “серых” зарплат. Это позволит повысить поступления в бюджет Пенсионного фонда, укрепить стабильность бюджетной и пенсионной системы, а также улучшить защиту трудовых и социальных прав граждан, — заявил министр финансов Сергей Марченко во время выступления в Верховной Раде.

Покрыть это планируют за счет экономии расходов по бюджетной программе Обслуживание госдолга на сумму 3,5 млрд грн.

Единственное негативное влияние, которого ожидают с первым повышением минимальной зарплаты, — незначительное ускорение инфляции.

Большинство экономистов сходятся во мнении, что значительных вызовов для экономики в результате первого увеличения минималки не будет. А вот в дальнейшем уже стоит тщательно присматриваться к планам.

Повышение за повышением

К середине 2021 МЗП в Украине планируют повысить до 6,5 тыс., что примерно на 30% больше нынешних показателей. И если увеличение до 5 тыс. грн более или менее обоснованное, ведь в следующем году она была бы такая же или даже чуть больше, то указанные планы по меньшей мере смущают.

По разным прогнозам, падение экономики Украины в 2020 году составит 7-8%, тогда как рост в 2021 году ожидается на уровне 4-5%. То есть рост экономики не соответствует запланированному увеличению минимальных зарплат.

Кроме того, в 2022-2023 годах запланировано повышение МЗП на 7% ежегодно. Вполне вероятно, что это приведет и к ускорению инфляции в стране.

Нужно учитывать, что производительность труда в Украине достаточно низкая. А повышение минимальной зарплаты такими темпами может негативно повлиять и на инвестиции.

То есть мы имеем ряд негативных факторов, которые вряд ли будут способствовать улучшению ситуации и толкают бизнес к “отчаянным” шагам, считает Кущ.

— Многие говорят, что лишь на 277 грн минималка увеличится, сколько тех налогов с нее будет. На самом деле здесь срабатывает накопительный эффект. У нас накопился большой бекграунд проблем у малого и среднего бизнеса за последние годы, — говорит он.

И чем дальше — тем больше будет появляться “серых” бизнесов. По меньшей мере во времена кризиса, когда трудно предсказать, что будет на следующий день, не говоря уже о месяцах или годах.

— Для многих предпринимателей это может быть просто “последняя капля”, после которой будут принимать решения о сокращении людей, уходе в “тень”, закрытии бизнеса. Уже сейчас предприниматели закладывают в свои планы повышение минимальной зарплаты на 1,5 тыс. грн в следующем году. Соответственно многие могут принять решение о том, чтобы выводить одного сотрудника вместо трех, платить зарплату 30 на 70% в пользу неофициальной, — рассказывает Кущ.

Увеличение социальных стандартов — похвальное дело, ведь Украина из-за пандемии коронавируса переживает далеко не лучшие времена. И здесь нужно быть осторожными.

Да, крупные бизнесы, скорее всего, приспособились к кризису и не пострадают от дальнейшего повышения минималки.

А вот закрытие малых предприятий почувствуют на себе не только все украинцы, но и экономика страны в целом.

Владислав Бомбела