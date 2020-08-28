На форумі МСП Перезавантаження 2020 обговорять проблеми малого та середнього бізнесу

Кінець 2019 року – початок 2020 року українські підприємці зустрічали з обережним оптимізмом. Свідченням цього стало зростання індексу настроїв малого та середнього бізнесу, досліджуваного Європейською Бізнес Асоціацією (EBA).

Однак події, пов’язані з пандемією коронавірусу, перекреслили позитивні очікування і посилили проблеми підприємців, які існують. Про найбільш актуальні проблеми, з якими стикаються представники малого та середнього бізнесу, розповіли спікери Форуму МСП Перезавантаження 2020, який відбудеться 4 вересня у київському інноваційному парку UNIT.City.

Читайте: На програму Доступні кредити 5-7-9% можуть виділити ще 9 млрд грн

– Життя держави за інерцією, без створеного за роки незалежності міцного економічного фундаменту – одна з ключових проблем, яка стримує розвиток країни в цілому, зокрема малого і середнього бізнесу, – вважає засновник холдингової компанії UFuture, спікер Форуму МСП Перезавантаження 2020 Василь Хмельницький.

Перманентна політична нестабільність, висока вартість кредитних ресурсів, відсутність державних програм розвитку малого та середнього бізнесу і, навіть, відсутність такої дисципліни, як “підприємництво” у шкільній програмі – є додатковими несприятливими економічними факторами для країни.

– Нам потрібна реформа освіти і одночасно підтримка малого та середнього бізнесу. Якщо у нас підвищиться якість освіти, але ми не підтримуватимемо бізнес та виробництво, то наші таланти поїдуть працювати за кордон. Вони повинні мати перспективу тут, – підкреслює Василь Хмельницький.

За словами керівного партнера UNIT.City Костянтина Євтушенка, доступність фінансових ресурсів – ще одна перешкода на шляху розвитку малого та середнього бізнесу. Всупереч зниженню облікової ставки з боку Нацбанку, кредитні ресурси все ще залишаються дорогими для вітчизняних підприємців.

– Відсотки, під які ми можемо взяти кошти у банку, є неконкурентними в рамках продукції, яка виробляється та експортується в ЄС чи на будь-які інші ринки. В Україні ці ставки в іноземній валюті становлять від 15 до 20%, що абсолютно вбиває будь-яку економіку, – вважає Костянтин Євтушенко.

Щоб вижити і розвиватися у таких умовах, річна ставка прибутковості представників малого та середнього бізнесу повинна досягати 40%, що практично нереально.

Читайте: Як підвищення мінімальної зарплати позначиться на бізнесі та економіці України

Сергій Позняк, власник та генеральний директор групи компаній FGK Financial Україна, у свою чергу вважає, що джерелом капіталу для підприємців може стати небанківський фінансовий сектор. В цьому сегменті закладений великий потенціал (до 200 млрд грн, які можна спрямувати як кредитні ресурси у реальний сектор економіки), реалізувати який можна за умов якісної розробки законодавчої бази.

Не менш масштабною проблемою, з якою стикаються представники малого та середнього бізнесу, є дефіцит висококваліфікованих кадрів, що безпосередньо пов’язано з рівнем освіти.

– Розвивати власний бізнес багатьом заважає відсутність спеціальних знань. Українців вчать бути юристами, економістами, бухгалтерами, але не підприємцями. Щоб рости і розвиватися, власники бізнесу вчаться самостійно, через спроби і помилки, – вважає Артем Макєєв, CEO UNIT School of Business.

Але відступати від ідеї створення власної справи Ольга Роєнко, CEO Royenko Marketing Agency, не радить. Каже – головне, вірити у власні сили, працювати, вчитися і переймати досвід у тих, хто довів свою ефективність.

Джерело: Форум МСП Перезавантаження 2020