Народный депутат Украины, секретарь временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам защиты прав инвесторов Андрей Николаенко заявил, что Россия вытесняет Украину из стратегически важных отраслей, в частности из судостроения. Такое мнение он высказал в Николаеве на выездном заседании спецкомиссии ВР.

— Россия вытесняет украинскую промышленность, в том числе судостроение из многих международных производственных цепочек, пытаясь занять наше место. Россия вытесняет Украину как страну, выжимает из региона Черного моря. Мы должны сопротивляться. Они работают хитро, изворотливо, часто используя граждан Украины. Здесь задача для депутатов, для Службы безопасности, для Совета национальной безопасности и обороны защищать национальные интересы, — сказал Николаенко.

Он добавил, что спецкомиссия ВР обратилась с соответствующим запросом в СБУ. Отвечая на вопрос журналистов, Николаенко пояснил, что комиссия рассматривала несколько кейсов, в том числе завод Океан.

— Я рад, что суд снял арест с завода, и он смог заработать. Мы увидели корпуса новых мостовых перекрытий и судов, которые планируют достроить. Я бы хотел видеть больше — десятки судов на различных стадиях строительства. Украинцы сейчас работают в Украине, выпускают продукцию, завод не простаивает пока кто-то с кем-то разбирается в судах. Это самое главное, — подчеркнул народный депутат.

Ранее на заседании спецкомиссии ВР по вопросам защиты прав инвесторов Николаенко уже заявлял о российском следе в рейдерской атаке на завод Океан и отметил, что это вопрос национальной безопасности и обороны Украины. А владелец завода Василий Капацина неоднократно обращал внимание на то, что через подставных лиц и прокуроров завод пытается захватить его бывший акционер — российский олигарх Игорь Юсуфов.

В июле этого года Печерский райсуд Киева снял арест с целостного имущественного комплекса завода Океан. Арест был наложен в январе по инициативе Генпрокуратуры. По информации владельца завода Капацины, арест привел к потере ряда международных заказов и негативно сказался на репутации завода и Украины в целом.

Читайте: На форуме МСП Перезагрузка 2020 обсудят проблемы малого и среднего бизнеса

Капацина стал владельцем завода в результате открытого аукциона в декабре 2018 года. Аукциону предшествовало банкротство завода в 2015 году. После смены собственника Океан начал восстанавливать производство. По заказу нидерландской судоходной компании Eurobulk завод построил и отправил заказчику две баржи, выполнил несколько контрактов по изготовлению несущих металлоконструкций для моста на Владимирской горке и Шулявского путепровода в Киеве.

По просьбе президента Украины Владимира Зеленского на заводе в короткие сроки изготовили металлоконструкции для моста через реку Северский Донец в станице Луганской. Кроме того, завод отремонтировал буксиры Очаков, Измаилец и Зюйд, сухогруз ALICE, а также земснаряд Рион.

К слову, компания Georgian Industrial Group намерена инвестировать в украинскую транспортную инфраструктуру, энергетику и высокие технологии. Об этом заявил основатель холдинга Давид Бежуашвили.