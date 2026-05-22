Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что пригласил президента Украины Владимира Зеленского присоединиться к саммиту лидеров блока, который состоится в Анкаре в июле.

Об этом Рютте сообщил в Хельсингборге после встречи министров иностранных дел стран НАТО.

Рютте пригласил Зеленского на саммит НАТО

Отвечая на вопросы журналистов, генсек подтвердил, что пригласил Зеленского на встречу лидеров НАТО, запланированную на 7-8 июля.

— Я уже пригласил его, да, пригласил. Он будет там, как и в Гааге (на прошлогоднем саммите лидеров НАТО. – Ред.), – отметил Рютте.

Перед этим генеральный секретарь НАТО встретился с государственным секретарем США Марко Рубио.

В ходе переговоров стороны обсудили июльский саммит лидеров блока в Турции, в частности обязательства по быстрому наращиванию оборонного производства.

Госсекретарь США в пятницу, 22 мая, принимает участие в министерской встрече НАТО в Швеции.

Перед началом мероприятия Рубио заявил, что во время саммита в Анкаре в июле будут обсуждать “разочарование” президента США Дональда Трампа в отношении блока.

По информации СМИ, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил с новой инициативой, направленной на сохранение активной роли Соединенных Штатов в блоке.

Напомним, 26 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина примет участие в саммите НАТО в Анкаре.

Саммит НАТО состоится 7-8 июля 2026 года в президентском комплексе Бештепе в Анкаре (Турция).

Предыдущий саммит лидеров стран НАТО прошел 24-25 июня в Гааге (Нидерланды).

По его итогам союзники согласились постепенно увеличить ежегодные оборонные расходы до уровня 5% валового внутреннего продукта каждого государства-члена.

Источник : Європейська правда

