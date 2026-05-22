Силы обороны Украины поразили склад боеприпасов и материально-технических средств, зенитный ракетный комплекс Оса, пункты управления, узел связи и живую силу российских войск.

Поражение складов боеприпасов, средств ПВО и живой силы РФ

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, 21 и в ночь на 22 мая подразделения Сил обороны нанесли поражение ряду важных объектов армии России.

По данным Генштаба, украинские защитники поразили зенитный ракетный комплекс Оса, которые использовали российские оккупанты в городе Донецк.

В то же время Силы обороны атаковали командно-наблюдательные пункты российской армии в Новопетриковке Донецкой и Теткино Курской области РФ, пункт управления подразделения в районе Воскресенки Днепропетровской области, а также узел связи в Верхнем Токмаке Втором Запорожской области.

По информации Генштаба, под удары попали пункты управления беспилотниками российских войск в Селидово, Малиновке и Веселом Донецкой области.

Кроме того, Силы обороны поразили состав боеприпасов армии РФ в Великой Новоселке, склады материально-технических средств в Донецке и Ровеньках Луганской области.

Как рассказали в Генштабе, украинские защитники нанесли впечатления по сосредоточениям живой силы российской армии в районах Селидового, Украинки и Покровска в Донецкой области, Малиновки Запорожской области, а также в Троебортном Брянской области РФ.

Также под атаку Сил обороны попали переправы России через реки Оскол и Бахмутовка в районах Голубовки Харьковской области и Северска Донецкой области соответственно, добавили в Генштабе ВСУ.

