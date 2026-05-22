ВСУ поразили российский ЗРК Оса, склады боеприпасов и пункты управления
- В течение 21 и в ночь на 22 мая Силы обороны Украины нанесли массированные удары по ряду стратегических объектов российских оккупантов.
- В частности, подразделения ВСУ поразили вражеский ЗРК Оса, сеть пунктов управления дронами, склады с боеприпасами и переправы в нескольких областях Украины и на территории РФ.
Силы обороны Украины поразили склад боеприпасов и материально-технических средств, зенитный ракетный комплекс Оса, пункты управления, узел связи и живую силу российских войск.
Поражение складов боеприпасов, средств ПВО и живой силы РФ
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, 21 и в ночь на 22 мая подразделения Сил обороны нанесли поражение ряду важных объектов армии России.
По данным Генштаба, украинские защитники поразили зенитный ракетный комплекс Оса, которые использовали российские оккупанты в городе Донецк.
В то же время Силы обороны атаковали командно-наблюдательные пункты российской армии в Новопетриковке Донецкой и Теткино Курской области РФ, пункт управления подразделения в районе Воскресенки Днепропетровской области, а также узел связи в Верхнем Токмаке Втором Запорожской области.
По информации Генштаба, под удары попали пункты управления беспилотниками российских войск в Селидово, Малиновке и Веселом Донецкой области.
Кроме того, Силы обороны поразили состав боеприпасов армии РФ в Великой Новоселке, склады материально-технических средств в Донецке и Ровеньках Луганской области.
Как рассказали в Генштабе, украинские защитники нанесли впечатления по сосредоточениям живой силы российской армии в районах Селидового, Украинки и Покровска в Донецкой области, Малиновки Запорожской области, а также в Троебортном Брянской области РФ.
Также под атаку Сил обороны попали переправы России через реки Оскол и Бахмутовка в районах Голубовки Харьковской области и Северска Донецкой области соответственно, добавили в Генштабе ВСУ.