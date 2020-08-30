Украинские школьники будут проходить двухнедельную самоизоляцию — Ляшко назвал условие

Если коронавирус подтвердится хотя бы у одного школьника, то на обязательную 14-дневную самоизоляцию должны пойти все ученики класса.

Об этом в эфире телеканала ICTV рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

— Четкая рекомендация: если хотя бы один ученик в классе будет инфицирован и будет установлен диагноз коронавирусная болезнь, то весь класс будет считаться как близкие контакты, и все дети из этого класса пойдут на самоизоляцию на 14 дней.

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Учебный процесс будет продолжен, однако уже дистанционно.

Карантин и школьное обучение с 1 сентября

Согласно рекомендациям Минздрава 1 сентября дети пойдут в школу в населенных пунктах зеленой, желтой и оранжевой зон.

Обязательное дистанционное обучение, предусмотренное в Минобразования, будет действовать только в красной зоне карантина.

Учитывая нестабильную эпидемиологическую ситуацию в Украине, карта карантинного зонирования будет меняться.

Перед началом учебного года все украинские школы пройдут проверку на соблюдение противоэпидемических рекомендациям Минздрава.