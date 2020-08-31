МОН хоче змінити процес дистанційного навчання

Міносвіти підготувало новий проект дистанційного навчання та планують найближчим часом узгодити його з урядом.

В. о. міністра освіти Сергій Шкарлет заявив, що проект положення вже пройшов громадське обговорення і готовий до ухвалення Кабінетом міністрів.

– З урахуванням можливості встановлення в окремих регіонах червоного рівня епідеміологічної небезпеки, МОН підготувало новий проект положення про дистанційне навчання, – сказав Шкарлет.

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Він зазначив, що проектом передбачається спрощення процедури організації дистанційного навчання, унормована реалізація змішаної форми навчання, а також враховані особливості такого навчання під час карантину.

Дистанційне навчання

В Україні з 1 вересня не працюватимуть винятково ті школи, що належать до адміністративно-територіальних одиниць, у яких встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

Школи з інших трьох зон працюватимуть у звичайному режимі, але з певним переліком правил.

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