49,7% украинцев негативно воспринимают дистанционное обучение в школах в связи с пандемией коронавирусом в марте-мае 2020 года и такую перспективу с 1 сентября. Из них 25,1% — скорее не поддерживают и 24,6% — категорически не поддерживают.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива с 3 до 9 июля.

Только 9,9% дали положительную оценку такому обучению, еще 18% затруднились ответить.

Свое отношение украинцы объяснили множеством возникших проблем.

Например, 26,1% респондентов заявили о снижении уровня успеваемости детей, а 21,6% почувствовали недостаток внимания учителей к потребностям детей.

Были и технические проблемы: у 19% не было компьютеров для участия детей в онлайн-уроках, у 21,3% — плохое качество домашнего интернета.

Еще 13,3% пожаловались на чрезмерную загруженность школьников заданиями.

Только у 5,5% опрошенных не возникали проблемы при дистанционном обучении.

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Соцопрос проводился 3-9 июля методом интервью лицом к лицу по месту жительства респондентов. В нем приняли участие 2 022 респондента в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

В Минздраве говорят, что обучение в школах возобновится с 1 сентября в большинстве регионов.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, в большинстве областей сейчас благоприятная ситуация для восстановления обучения.

В то же время он отметил, что 30 июля состоится совещание, где будут разрабатывать новые правила для учеников.

Источник: Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва