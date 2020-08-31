Не директор школи визначає, хто відправляється на самоізоляцію – Степанов

Влада чітко визначила протиепідемічні правила у школах, зокрема, які мають бути дії, якщо захворів учень чи вчитель.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Хто визначає, хто відправляється на самоізоляцію, якщо захворів учень – це визначає лікар, це визначає епідеміолог. Це не визначає керівник закладу, – сказав він.

Також Степанов проілюстрував алгоритм дій у ситуації, коли у школі інфікується учень.

– В учня з’явилися симптоми коронавірусної хвороби, на нього потрібно вдягнути маску, перевезти його в інше приміщення. Те приміщення, де перебував учень, провітрити, зробити дезінфекцію поверхонь. Обов’язково повідомити батьків. Мобільна бригада робить тест дитині. Якщо підтверджено коронавірус, лікар-епідеміолог визначає, залежно від контактів дитини, хто відправляється на самоізоляцію, – сказав міністр.

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У Києві перед 1 вересня закрили школу

31 серпня КМДА повідомила, що навчально-виховний комплекс №240 Соціум закрили на карантин.

У школі коронавірус виявили у двох учителів, які контактували з 21 співробітником навчальної установи.

У ще одного вчителя піднялася температура та з’явилися інші ознаки гострої респіраторної інфекції.