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Факты / Украина

В Киеве оцифровали градостроительную документацию, выданную с 2011

Всю градостроительную документацию, которую киевская власть выдавала с 2011 года, оцифровали.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской госадминистрации, начальник управления административных услуг Юрий Таций в Facebook.

Скоро документы будут размещены на сайте градостроительного кадастра, на котором все желающие смогут их найти.

Для этого сейчас проводятся работы по модернизации сайта, добавил чиновник.

По его словам, за период с 2011 года до 1 июля нынешнего года было выдано 3 643 градостроительных условия и ограничения, а также 2 161 строительный паспорт.

Следующим этапом диджитализации станет оцифровка архитектурно-планировочных заданий и проектных документов, выданных с 2002 года.

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В центре Киева запретили строить высотки

В июне 2020 года с целью сохранения ландшафта центральной части столицы и характера исторической застройки киевские власти приняли решение запретить строительство высотных зданий на ряде улиц.

В частности, запрет распространяется на улицы: Крещатик, Владимирская и Андреевский спуск.

Фото: Dreamstime

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