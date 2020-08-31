У Києві оцифрували містобудівну документацію, видану з 2011

Усю містобудівну документацію, яку київська влада видавала з 2011 року, оцифрували.
Про це повідомив заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Київської міської держадміністрації, начальник управління адміністративних послуг Юрій Тацій у Facebook.
Скоро документи розмістять на сайті містобудівного кадастру, на якому усі бажаючі зможуть їх знайти.
Для цього нині проводяться роботи з модернізації сайту, додав чиновник.
За його словами, за період з 2011 року до 1 липня нинішнього року було видано 3 643 містобудівних умови та обмеження, а також 2 161 будівельний паспорт.
Наступним етапом діджиталізації стане оцифрування архітектурно-планувальних завдань та проектних документів, виданих із 2002 року.
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У центрі Києва заборонили будувати висотки
У червні 2020 року задля збереження ландшафту центральної частини столиці та характеру історичної забудови київська влада ухвалила рішення заборонити будівництво висотних будинків на низці вулиць.
Зокрема, заборона розповсюджується на вулиці: Хрещатик, Володимирська та Андріївський узвіз.