PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

У Києві оцифрували містобудівну документацію, видану з 2011

Усю містобудівну документацію, яку київська влада видавала з 2011 року, оцифрували.

Про це повідомив заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Київської міської держадміністрації, начальник управління адміністративних послуг Юрій Тацій у Facebook.

Скоро документи розмістять на сайті містобудівного кадастру, на якому усі бажаючі зможуть їх знайти.

Для цього нині проводяться роботи з модернізації сайту, додав чиновник.

За його словами, за період з 2011 року до 1 липня нинішнього року було видано 3 643 містобудівних умови та обмеження, а також 2 161 будівельний паспорт.

Наступним етапом діджиталізації стане оцифрування архітектурно-планувальних завдань та проектних документів, виданих із 2002 року.

Читайте: Реформа ДАБІ – як досягти позитивних змін та не знищити ринок житла

У центрі Києва заборонили будувати висотки

У червні 2020 року задля збереження ландшафту центральної частини столиці та характеру історичної забудови київська влада ухвалила рішення заборонити будівництво висотних будинків на низці вулиць.

Зокрема, заборона розповсюджується на вулиці: Хрещатик, Володимирська та Андріївський узвіз.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка