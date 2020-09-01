Карантин в Украине: как будут работать школы и когда ждать пика Covid-19

В Украине уже довольно долгое время наблюдается рост суточного количества больных коронавирусом. На днях был очередной антирекорд — почти 2 500 больных.

В Минздраве говорят, что больше всего новых случаев выявляют во вторник, а спад идет на выходные, ведь тогда люди обычно реже сдают тесты.

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в интервью Фактам ICTV рассказал о том, как распространяется эпидемия коронавируса в Украине и почему трудно спрогнозировать ее последствия.

Динамика коронавируса

По словам Ляшко, достаточно трудно спрогнозировать динамику распространения коронавирусной болезни — она ​​рушит все законы эпидемиологии и развивается в собственной динамике.

— По прогнозам, летом ожидалось снижение количества случаев, а рост должен приходиться на начало эпидемического сезона (октябрь-середина ноября).

Зато лето стало периодом активного роста. Это можно связывать с несколькими вариантами, в частности — постепенное ослабление карантина, которое многие восприняли, как его отмену.

Виктор Ляшко отметил, что после этого очень трудно возвращать жесткий карантин в те регионы, которые попали в красную зону.

— Сегодня это довольно трудно и все большее количество политиков вмешиваются. Чем ближе будет к выборам, тем больше будет политических заявлений и это больше всего беспокоит, ведь уровни вводятся вне политики.

Вторая волна в Украине

У нас часто путают понятия про волну больниц и волну коронавируса. В Украине есть четкий перечень больниц, которые принимают больных Covid-19.

Из бюджета на оплату таким учреждениям выделили 3,4 млрд грн.

— Также определили перечень больниц, которые условно назвали второй волной. Это резерв, который в случае заполненности коек, будет подключался по одной больнице, и в них также принимают больных, — пояснил Ляшко.

Однако, по его словам, когда в Минздраве говорят, что подключили больницы второй волны, люди думают, что в Украине началась вторая волна коронавируса. Но это не так.

— В августе у нас начался рост — пока не пиковый. Сейчас идет динамичный рост и мы не говорим о второй волне, поскольку должен быть пиковый скачок, а затем количество случаев упадет почти до 10 в течение месяца, а затем снова рост, — рассказал санврач.

Соответственно в Украине такого резкого спада не было. Поэтому сейчас у нас не вторая волна, а подъем заболеваемости.

Что ждать в октябре

Виктор Ляшко говорит, что в октябре-ноябре нам стоит ожидать роста количества больных с симптомами респираторной болезни (температура, кашель).

Основная задача Минздрава — оттянуть пик заболеваемости, чтобы медицинская система успела подготовиться.

— Пик может возникнуть, а может и нет. Если мы будем придерживаться санитарных норм, если мы будем вводить и придерживаться карантина, это разрешит локализовать определенные ячейки коронавирусной болезни и пиковой нагрузки не будет.

Жесткий карантин в Украине

Многих интересует вопрос, может ли Украина вернуться к жесткому карантину.

— Мы будем делать все возможное для того, чтобы не ввести жесткий карантин, когда страна находится в так называемом lock down — когда останавливается все, — отметил Ляшко.

Санврач добавил, что такой карантин очень тяжело дается и психологически, и экономически. Также есть проблемы с деятельностью и учебой. Именно поэтому ввели точечный карантин на 14 дней.

— Если бы мы придерживались всего, что он предусматривает, то такими решениями мы могли бы сдерживать рост и балансировать на грани, когда система здравоохранения справляется, а экономика работает.

Вопрос лишь в том, как себя поведет коронавирусная болезнь и как мы будем выполнять эти ограничительные противоэпидемические меры.

Приезд хасидов в Украину

Относительно празднования в Умани позиция аналогична, как и ко всем остальным: Минздрав призывает воздержаться от празднования в этом году, поскольку есть усложненная эпидемиологическая ситуация.

Приезд большого количества иностранных граждан на эту территорию может привести к улучшению условий передачи коронавируса.

— Это может привести к нагрузке на нашу систему здравоохранения, которая не рассчитана в этом населенном пункте для такой массы населения, поэтому мы делаем все возможное для того, чтобы уменьшить количество хасидов, которые будут приезжать на территорию Украины.

Просмотр регионов красной зоны происходит каждый четверг на заседании комиссии по техногенной экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

— Специальной защиты не существует. Им нужно придерживаться тех норм, которые прописаны в стандарте оказания медицинской помощи — там есть отдельные два приложения, которые касаются средств индивидуальной защиты.

Обучение на карантине

Для учителей недавно обновили рекомендации, учитывая рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Детям первых-четвертых классов разрешено находиться в школах без масок на лице, но дополнительно ограничения ввели для учителей.

Зеленая зона — учитель заходит в класс в маске и соблюдает дистанцию.

Оранжевая зона — учителя дополнительно одевают прозрачный щиток и на входе в школу проходят температурный скрининг (если температура 37,2 — их отправляют домой).

— В дальнейшем мы рекомендовали уменьшить количество оффлайн-совещаний, которые проводятся в школах, для того чтобы уменьшить скопление педагогов. В школах рекомендация была, чтобы дети переходили меньше из класса в класс, а переходили только учителя.

Кроме того, начинать уроки для разных возрастных групп следует в разный промежуток времени, чтобы они меньше контактировали на переменах.

Если хоть один ученик в классе будет инфицирован, весь класс на 14 дней идет на карантин.

— Если кто-то болеет в семье, то эпидемиолог должен определить ребенка как контактное лицо и отправить его на самоизоляцию на 14 дней. После этого ему сделают бесплатный тест и он может вернуться к учебе.

Сейчас работники Министерства образования разрабатывают план действий, как детям учиться дома, и что делать, если вся школа пойдет на карантин.

А вот как учиться одному ребенку, который сидит на карантине, пока не четко понятно.

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Местные выборы

Осенью назначены местные выборы в Украине, а значит будет большое скопление людей на участках. В Минздраве говорят, что уже начали подготовку к выборам и держат все под контролем.

— Выборы будут проведены, в том числе и в красной зоне. Мы сейчас уже наработали все рекомендации и все правила, как проводить выборы, чтобы они прошли безопасно для граждан Украины, — отметил Ляшко.

В качестве примера украинская власть взяла Польшу и ее опыт проведения выборов.

— Будут определенные особенности, как это все будет проходить, но право сделать выбор для каждого обеспечат даже если введут чрезвычайное положение, — отметил главный санитарный врач.

Он добавил, что вероятность переноса местных выборов может быть только, если введут чрезвычайное положение.

Коронавирус в Украине

В Украине эпидемия коронавируса не идет на спад — по состоянию на 1 сентября заболели еще 2 088 человек.

Общее количество инфицированных Covid-19 достигло 123 303.

Лаборатории за сутки сделали 42 068 тестирований на коронавирус.

Больше всего новых случаев в Харьковской области — 262, в Одесской — 211, во Львовской области — 193, в Тернопольской — 180.