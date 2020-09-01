Карантин в Україні: як працюватимуть школи та коли чекати піку Covid-19

В Україні вже доволі довгий час спостерігається зростання добової кількості хворих на коронавірус. Днями був черговий антирекорд – майже 2 500 хворих.

У МОЗ кажуть, що найбільше нових випадків виявляються у вівторок, а спад йде на вихідні, адже люди зазвичай рідше здають тести.

Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко в інтерв’ю Фактам ICTV розповів про те, як поширюється епідемія коронавірусу в Україні та чому важко спрогнозувати її наслідки.

Динаміка коронавірусу

За словами Ляшка, досить важко спрогнозувати динаміку поширення коронавірусної хвороби – вона рушить всі закони епідеміології і розвивається у власній динаміці.

– За прогнозами, літом очікувалось зниження кількості випадків, а зростання мало припасти на початок епідемічного сезону (жовтень-середина листопаду).

Натомість літо стало періодом активного зростання. Це можна пов’язувати з декількома варіантами, зокрема – поступове скасування карантинних обмежень, яке багато хто сприйняв, як відміну карантину.

Віктор Ляшко зазначив, що після цього дуже важко повертати жорсткий карантин у ті регіони, які потрапили до червоної зони.

– Сьогодні це досить важко і вже велика кількість до цього втручаються політики. Чим ближче буде до виборів, тим більше буде політичних заяв і це найбільше турбує, адже рівні вводяться поза політикою.

Друга хвиля в Україні

У нас часто плутають поняття про хвилі лікарень та хвилі коронавірусу. В Україні є чіткий перелік лікарень, які приймають хворих на Covid-19.

З бюджету на оплату таким закладам виділили 3,4 млрд грн.

– Також визначили перелік лікарень, які умовно назвали другою хвилею. Це резерв, який у разі заповненості ліжок, підключався по одній лікарні, і в них також приймають хворих, – пояснив Ляшко.

Однак, за його словами, коли у МОЗ кажуть, що підключили лікарні другої хвилі, люди думають, що в Україні почалася друга хвиля коронавірусу. Але це не так.

– В серпні у нас почалось зростання – поки що не пікове. Наразі йде динамічне зростання і ми не кажемо про другу хвилю, оскільки має бути піковий стрибок, а потім кількість випадків впаде до майже 10 протягом місця, а потім знову зростання, – розповів санлікар.

Відповідно в Україні такого різкого спаду ще не було. Тому наразі у нас не друга хвиля, а підйом захворюваності.

Що чекати в жовтні

Віктор Ляшко каже, що в жовтні-листопаді нам варто очікувати зростання кількості хворих з симптомами респіраторної хвороби (температура, кашель).

Основне завдання МОЗ – відтягнути пік захворюваності, аби медична система встигла підготуватися.

– Пік може виникнути, а може не виникнути. Якщо ми дотримуватимемося протиепідемічних норм, якщо ми будемо вводити і дотримуватись карантинних обмежень, це дозволить локалізувати певні осередки коронавірусної хвороби і пікового навантаження не буде.

Жорсткий карантин в Україні

Багатьох цікавить питання, чи може Україна повернутися до жорсткого карантину.

– Ми робитимемо все можливе для того, щоб не запровадити жорсткий карантин, коли країна перебуває в так званому lock down – зупиняється все, – наголосив Ляшко.

Санлікар зазначив, що такий карантин дуже тяжко дається і психологічно, і економічно. Також є проблеми з діяльністю та навчанням. Саме тому ввели точковий карантин на 14 днів.

– Якби ми дотримувалися усього, що він передбачає, то такими рішеннями ми могли б стримувати зростання і балансувати на межі коли система охорони здоров’я справляється, а економіка працює.

Питання лиш в тому, як себе поведе коронавірусна хвороба та як ми виконуватимемо ці обмежувальні протиепідемічні засоби.

Приїзд хасидів в Україну

Стосовно святкування в Умані позиція аналогічна як і до всіх інших: МОЗ закликає утриматись від святкувань цього року, оскільки є ускладнена епідеміологічна ситуація.

Приїзд великої кількості іноземних громадян на цю територію може призвести до покращення умов передання коронавірусу.

– Це може привести до навантаження на нашу систему охорони здоров’я, яка не розрахована у цьому населеному пункті для такої маси населення, тому робимо все можливе для того, щоб якомога зменшити кількість хасидів, які приїжджатимуть на території України.

Перегляд регіонів червоної зони відбувається щочетверга на засіданні комісії з техногенних екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

– Спеціального захисту не існує. Їм потрібно дотримуватись тих норм, які прописані у стандарті надання медичної допомоги – там є окремі два додатки, які стосуються засобів індивідуального захисту.

Навчання на карантині

Для вчителів нещодавно оновили рекомендації, враховуючи рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Дітям перших-четвертих класів дозволено перебувати у школах без масок на обличчі, але додатково обмеження вели для вчителів.

Зелена зона – вчитель заходить у клас в масці і дотримується дистанції.

Помаранчева зона – вчителі додатково одягають прозорий щиток та на вході в школу проходять температурний скринінг (якщо температура 37,2 – їх відправляють додому).

– Надалі ми рекомендували зменшити кількість офлайн-нарад, які проводяться в школах, для того щоб зменшити скупчення педагогів. В школах рекомендація була, щоб діти переходили менше з класу в клас, а переходили лише вчителі.

Окрім того, розпочинати уроки для різних вікових груп варто у різний проміжок часу, щоб вони менше контактували на перервах.

Якщо хоч один учень в класі буде інфікований, весь клас на 14 днів йде на карантин.

– Якщо хтось хворіє в родині, то епідеміолог повинен визначити дитину як контактну особу і відправити її на самоізоляцію на 14 днів. Після цього їй зроблять безкоштовний тест і вона може повернутися до навчання.

Зараз працівники Міністерства освіти розробляють план дій, як дітям навчатися вдома, і що робити, якщо вся школа піде на карантин.

А от як навчатися одній дитині, яка сидить на карантині, поки не чітко зрозуміло.

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Місцеві вибори

Восени назначені місцеві вибори в Україні, а отже буде велике скупчення людей на дільницях. У МОЗ кажуть, що вже почали підготовку до виборів і тримають все під контролем.

– Вибори будуть проведені, зокрема і у червоній зоні. Ми зараз вже напрацювали всі рекомендації і всі правила, як проводити вибори, для того щоб вони пройшли безпечно для громадян України, – зазначив Ляшко.

За приклад українська влада брала Польщу та її досвід проведення виборів.

– Будуть певні особливості, як це все проходитиме, але право зробити вибір для кожного забезпечать навіть якщо введуть надзвичайний стан, – наголосив головний санітарний лікар.

Він додав, що ймовірність перенесення місцевих виборів може бути лише, якщо введуть надзвичайний стан.

Коронавірус в Україні

В Україні епідемія коронавірусу не йде на спад – станом на 1 вересня захворіли ще 2 088 людей.

Загальна кількість інфікованих Covid-19 сягнула 123 303.

Лабораторії за добу зробили 42 068 тестувань на коронавірус.

Найбільше нових випадків у Харківській області – 262, в Одеській – 211, у Львівській області – 193, у Тернопільській – 180.