Верховная Рада Украины приняла решение об обязательной ежегодной индексации исполнителем размера алиментов, определенных судом в твердой денежной сумме.

Законопроект №3112 поддержал 321 нардеп.

Документом вносится изменение в ст. 71 Закона Украины Об исполнительном производстве. Индексация алиментов будет проводиться ежегодно, начиная со второго года после определения размера алиментов.

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По мнению инициаторов изменений, они улучшат материальное положение семей и уменьшат нагрузку на госбюджет.

Закон набирает силу со следующего дня после его опубликования.

Выплата алиментов в Украине

Согласно Семейному кодексу Украины, оба родители должны содержать детей до их 18-летия. В случае развода существует специальная процедура подачи документов на алименты.

О том, как подать на алименты в Украине в 2020 году, как добиться выплаты денег и какие документы для этого нужны, читайте на Фактах ICTV.