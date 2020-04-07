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Алименты в Украине 2020: как получить и что для этого нужно
Факты / Украина / Общество
Алименты в Украине 2020: как получить и что для этого нужно
Алименты в Украине 2020: как получить и что для этого нужно

В соответствии с Семейным кодексом Украины, родители должны финансово содержать детей до достижения ими совершеннолетия. В случае развода родитель, с которым не проживает ребенок, обязан выплачивать алименты.

Факты ICTV расскажут, как подать на алименты в Украине в 2020 году, как определяется размер выплат и какие документы нужны для получения. 

Шаг 1. Определяем размер алиментов

В Украине начисляются выплаты на содержание всех детей младше 18 лет, а также детей до 23 лет, если они продолжают обучение или нуждаются в материальной помощи. Если после развода родители не смогут прийти к взаимному согласию относительно размера и порядка выплаты алиментов, вопрос будет решать суд.

Размер алиментов зависит от доходов. Эта выплата удерживается со всех доходов, включая зарплату (на основной работе и по совместительству), пенсию, стипендию, помощь по государственному социальному страхованию, помощь в связи с временной нетрудоспособностью, пособие по безработице.

Семейный кодекс определяет, какую часть доходов родитель должен выплачивать:

  •         на одного ребенка – 1/4 дохода;
  •         на двух детей – 1/3 дохода;
  •         на трех и более детей – 1/2 дохода.

Законом установлено, что минимальный гарантированный размер алиментов не может быть меньше чем 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

В 2020 году минимальный размер алиментов составляет:

Для детей младше 6 лет:

  •         с 1 января 2020 года – 889,5 грн;
  •         с 1 июля 2020 года – 929,5 грн;
  •         с 1 декабря 2020 года – 960,5 грн.

Для детей от 6 до 18 лет:

  •         с 1 января 2020 года – 1 109 грн;
  •         с 1 июля 2020 года – 1 159 грн;
  •         с 1 декабря 2020 года – 1 197,5 грн.

Если плательщик алиментов получает достаточный доход, суд может назначить минимальный рекомендуемый размер алиментов, который составляет 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

В 2020 году минимальный рекомендуемый размер алиментов составляет:

Для детей младше 6 лет:

  •         с 1 января 2020 года – 1 779 грн;
  •         с 1 июля 2020 года – 1 859 грн;
  •         с 1 декабря 2020 года – 1 921 грн.

Для детей от 6 до 18 лет:

  •         с 1 января 2020 года – 2 218 грн;
  •         с 1 июля 2020 года – 2 318 грн;
  •         с 1 декабря 2020 года – 2 395 грн.

Установлен и максимальный размер алиментов – он равен десятикратному размеру прожиточного минимума.

В то же время суд может освободить родителя от уплаты алиментов, если доход ребенка значительно больше, чем его доход.

Шаг 2. Готовим необходимые документы

Если родитель, с которым фактически проживает ребенок, не получает от бывшего супруга/супруги материальную помощь на его содержание, он вправе подать иск в суд. Для этого необходимо подготовить такие документы:

  •         паспорт истца;
  •         ИНН истца;
  •         свидетельство о рождении ребенка:
  •         решение суда о расторжении брака;
  •         документ, подтверждающий факт совместного проживания с ребенком.

Чтобы подтвердить факт совместного проживания с ребенком, нужно предоставить справку о количестве зарегистрированных лиц в жилом помещении. Она выдается бесплатно Центрами предоставления административных услуг по месту регистрации. Срок оформления составляет до 10 рабочих дней.

Доказать факт совместного проживания можно также, предоставив решение суда о расторжении брака, в котором указано, с кем должен проживать ребенок.

Часто возникают сложности у временно перемещенных лиц из зоны АТО/ООС и у лиц, которые фактически проживают с ребенком на одной жилплощади, а прописаны на разных (у них нет возможности предоставить справку о количестве зарегистрированных лиц в жилом помещении).

В этом случае суд обязан принять во внимание справку переселенца. Можно также обратиться в органы местной власти и составить акт о совместном проживании с ребенком (этот документ должны подписать двое соседей).

Шаг 3. Составляем исковое заявление о взыскании алиментов

Далее необходимо составить исковое заявление о взыскании алиментов. В нем следует указать все требования к бывшему супругу/супруге и часть дохода, которую ответчик обязан выплачивать в качестве алиментов. Примеры таких заявлений можно найти в интернете или обратиться к юристу за профессиональной консультацией.

Шаг 4. Начинаем судебный процесс

После подачи иска и всех необходимых документов в районный суд по месту жительства начнется судебный процесс. Судебный сбор по таким делам всегда компенсирует ответчик, то есть родитель, который должен платить алименты.

В украинских реалиях судебное разбирательство длится от одного до трех месяцев. Во время рассмотрения дела ответчик может не прийти в суд – в этом случае судья назначает новое заседание через 14 – 30 дней.

После третьей неявки ответчика решение будет вынесено заочно. Суд обязательно учитывает не только размер доходов плательщика алиментов, но и состояние его здоровья, наличие других детей, нетрудоспособных мужа/жены и т. д.

После вынесения решения у ответчика есть 10 дней для подачи апелляции. Если он это не сделает, решение вступит в силу. Истцу необходимо будет забрать в канцелярии копию решения суда и исполнительный лист.

Шаг 5. Получаем алименты

В соответствии с Семейным кодексом, размер алиментов начисляется с момента подачи искового заявления. Таким образом, родитель, с которым проживает ребенок, сможет рассчитывать на первый крупный транш, в котором будут выплаты за несколько месяцев, пока проходил судебный процесс.

Если даже после решения суда ответчик отказывается добровольно выплачивать алименты, необходимо обращаться в Государственную исполнительную службу Украины по месту работы или по месту проживания плательщика алиментов. Компетентные органы примут соответствующие меры.

Фото: Dreamstime

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