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Факты / Украина

Рада увеличила суммы выплат по уходу за детьми с инвалидностью

Верховная Рада увеличила размер социальных выплат от государства по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами детства.

За законопроект №2031 в целом проголосовали 330 народных депутатов.

Согласно документу, повышается размер выплат по уходу за детьми с инвалидностью (подгруппа А группы І) с 75% прожиточного минимума для людей, потерявших трудоспособность, до 150%.

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Что касается ухода за людьми, которые являются инвалидами с детства (подгруппа Б группы І), размер выплаты увеличивается с 50% до 100% прожиточного минимума.

По уходу за одинокими людьми, которым необходимо постоянное внимание (ІІ и ІІІ группы), устанавливается надбавка 75% прожиточного минимума, раньше она была 15%.

Закон вступает в силу со следующего дня после его опубликования и вводится в действие с 1 января 2021 года.

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Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир.

Это связано с увеличением минимальной зарплаты в стране.

Источник: Верховная Рада

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