Верховна Рада збільшила розмір соціальних виплат від держави для догляду за дітьми з інвалідністю та інвалідами дитинства.
За законопроект №2031 у цілому проголосували 330 народних депутатів.
Згідно з документом, підвищується розмір виплат для догляду за дітьми з інвалідністю (підгрупа А групи І) з 75% прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність, до 150%.
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Що стосується догляду за людьми, які є інвалідами з дитинства (підгрупа Б групи І), розмір виплати збільшується з 50% до 100% прожиткового мінімуму.
Для догляду за самотніми людьми, яким потрібна постійна увага (ІІ і ІІІ групи), встановлюється надбавка 75% прожиткового мінімуму, раніше вона була 15%.
Закон набуває чинності з наступного дня після його опублікування і починає діяти з 1 січня 2021 року.
Збільшення пенсій з вересня
З 1 вересня в Україні зростуть пенсії.
Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір.
Це пов’язано зі збільшенням мінімальної зарплати в країні.